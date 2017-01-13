Президент России Владимир Путин сегодня подписал указ о введении в стране нового праздника: "День войск Национальной гвардии"
|
Сегодня, 16:27
|
60
Военный аналитик Анатолий Матвийчук и президент Центра всестороннего развития личности, кандидат социологических наук Дмитрий Соин обсуждают массовую иллюзию распространявшуюся рядом программ на первых кнопках России о "Добром Трампе"
введите ваш e-mail
Игровой клуб Вулкан: отзывы, акции, бонусы и все игровые аппараты, ссылка на сайт.
Делать ставки Вулкан онлайн
Раздел в разработке