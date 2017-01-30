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Молодая Гвардия Единой России готовит кандидатов в депутаты
Тема дня

Молодая Гвардия Единой России готовит кандидатов в депутаты

Молодая Гвардия Единой России готовит кандидатов в депутаты на предстоящие местные, муниципальные и городские выборы. Для этого Молодежный избирательный штаб открыл цикл лекций и практикумов посвященных избирательному процессу.


Тема дня
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11:34, 2 февраля 2017
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