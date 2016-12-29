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Без Цензуры: о русских смыслах и народной мечте
Тема дня

Без Цензуры: о русских смыслах и народной мечте

Ведущая канала "ANNA NEWS", Светлана Руденко в беседе с аналитиком, ректором Европейского института Justo Дмитрием Соиным обсуждает природу системного кризиса в социальной, политической и образовательной сферах


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13:56, 29 декабря 2016
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Евразия

Владимир Путин призвал россиян к семейным ценностям

В своем Новогоднем обращении, президент России Владимир Путин призвал россиян совершать волшебство. Одним из важнейших пунктов по мнению главы России этого действа, является обращение к семейным ценностям. В частности Владимир Путин отметил следующее:
«Каждый из нас в новогоднюю ночь может стать немного волшебником. Для этого просто нужно с любовью и благодарностью относиться к родителям, окружать вниманием и заботой своих детей, свою семью, уважать коллег по работе, беречь дружбу, защищать правду и справедливость, быть милосердными, помогать тем, кто ждет поддержки». Семья все активнее выходит на первый план в рейтингах ценностных приоритетов граждан Российской Федерации. 

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Сегодня, 01:17
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В 2017 мы приумножим достижения Путина и народа!
Эксперты

В 2017 мы приумножим достижения Путина и народа!

В редакцию ИА "ТИРАС", поступило обращение за подписью основателя общественно-политического движения "Партия народа" Романа Устинова, в котором дается анализ достижений 2016г. и выстраивается перспектива на 2017г. 
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Вчера, 17:38
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Кого Огненный Петух в хвост клюнет
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Кого Огненный Петух в хвост клюнет

По мнению астрологов "Мистического сообщества Арктогея", год Огненного Петуха будет логичным продолжением неспокойного года Огненной обезьяны. 
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19:17, 30 декабря 2016
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