В своем Новогоднем обращении, президент России Владимир Путин призвал россиян совершать волшебство. Одним из важнейших пунктов по мнению главы России этого действа, является обращение к семейным ценностям. В частности Владимир Путин отметил следующее:

«Каждый из нас в новогоднюю ночь может стать немного волшебником. Для этого просто нужно с любовью и благодарностью относиться к родителям, окружать вниманием и заботой своих детей, свою семью, уважать коллег по работе, беречь дружбу, защищать правду и справедливость, быть милосердными, помогать тем, кто ждет поддержки». Семья все активнее выходит на первый план в рейтингах ценностных приоритетов граждан Российской Федерации.





Евразия | Сегодня, 01:17 | 71