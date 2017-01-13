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Добрый Трамп: иллюзия или массовый гипноз
Тема дня

Добрый Трамп: иллюзия или массовый гипноз

Военный аналитик Анатолий Матвийчук и президент Центра всестороннего развития личности, кандидат социологических наук Дмитрий Соин обсуждают массовую иллюзию распространявшуюся рядом программ на первых кнопках России о "Добром Трампе"


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19:29, 14 января 2017
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