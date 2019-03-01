Александр Руденко: необходимо обеспечить продовольственную безопасность Москвы

Продовольственная безопасность России в целом и Москвы в частности является предметом обсуждения экспертов, экономистов и политиков. Свою точку зрения на этот вопрос высказал общественный деятель Александр Руденко. Предлагаем его комментарий для СМИ:

MosБудущее – город будущего. Рабочие места + Продовольствие + Экология + Безопасность. Друзья, знаете ли Вы, сколько овощей и зелени ежегодно потребляет Москва? Почти 1 миллион тонн! А знаете ли Вы, сколько из этого количества импортируется в город? Практически 100%. Это плохо. И для продовольственной безопасности, и для будущего города в целом.

Какой выход? Строить высокотехнологичные современные экологические научно-производственные аграрные комплексы прямо в городе. Зачем?

- с каждого крупного такого комплекса мы сможем получать 100-150 тонн овощей и фруктов ежедневно, что, при постройке их в количестве 10 штук, обеспечит покрытие потребления города в этой продукции на 50%, мы сэкономим много денег и обеспечим настоящую продовольственную безопасность;



- мы облагородим страшные пустыри по всему городу, превратив самые смелые фантазии в реальность;



- для строительства и дальнейшей эксплуатации нужны будут рабочие руки и очень много высокотехнологичных, креативных, офисных, опытных рук, напрямую и косвенно в проекте будут участвовать около 100 тысяч новых рабочих мест.



Мы подготовили законопроект с поправками в Закон города Москвы «О продовольственной безопасности города Москвы» от 12 июля 2006 года N 39.

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