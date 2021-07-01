Профессор Соин: что Брег взял из АюрВеды и почему «АМАРАНТ» лучше

Я в течении 25 лет анализировал различные современные подходы к очищению и омоложению организма. Мой итоговый вывод таков: практически все они являются ремиксами на древние Ведические целительные практики. Их суть сводится к необходимости очищения кишечника и организма в целом, а также к пользе оздоровительного голодания.

В этом отношении ярким примером является диетолог и проповедник детоксикации Поль Брег. Он стал знаменит благодаря своим книгам и многочисленным выступлениям. Идеи Брега несомненно базировались на принципах из АюрВеды и йоги. Они включали в себя:





1) Практику еженедельного суточного голодания;

2) Практику ежеквартального 3 — 7 дневного голодания;

3) Практику голодания один раз в год до 21 дня.





Так же Поль Брег был сторонником отказа от соли, кофе, черного чая, фаст фуда, газированной воды, мяса. Все это гармонично вписывается в АюрВедические рекомендации по питанию. Собственно сам Поль был последовательным йогом, любил стойку на голове, растягивался и медитировал. Гений Брега в том, что он переложил древние оздоровительные практики на современный язык и увлек этим миллионы людей.

У меня есть товарищ, он бывший военнослужащий, ушел в запас, сошел с ума, занялся ЗОЖ. Он реально был без еды 35 или 38 суток. Глядя на фотографии друга, которые он мне отправлял в вацап в период голодания, я был реально обеспокоен его состоянием. Просил не испытывать себя столь радикальным голодом, но он был непреклонен.

Но то, что потом он реально помолодел, улучшился цвет лица (и как мы шутили, его кожа стала «как на попке у младенца»), ушел весь жир и остались эластичные мышцы стало приятным фактом. Конечно, это довольно опасно, и я противник длительных голоданий. Но опять же, с его слов, он например, через эту практику помог семье своего друга, дочь которого страдала онкологией и сумела излечиться от этой болезни через голодание.

Вернемся к Брегу. Он с раннего возраста хотел стать мульти миллионером и в отличии от многих времени не терял, а исследовал Аюрведические практики на основе которых он выстроил систему оздоровительного голодания. К числу удачных решений Поля можно отнести сочетание голодания и клизмирования организма. Так же интересно решение употреблять дистиллированную воду вместо обычной. Эти шаги существенно усилили оздоровительный эффект голодания.

Применение клизм – это древнейшая методика очищения организма. Я думаю, что клизмы древности были даже чем-то симпатичнее современных. Это обычно была тыква, вычищенная изнутри, туда заливалась вода либо травяной настой, вставлялись полые побеги лианы (вместо резиновойтрубки) и точно так же промывался кишечник.

Брег убрал Шанк Пракшалану, по тому что современному человеку это не так просто сделать и оставил клизмы, как облегченный вариант АюрВедической практики.

Теперь ответ на вопрос: почему во время голодания Брег рекомендовал именно дистиллированную воду? По тому что Природа не терпит пустоты и когда вы голодаете и пьете именно дистиллированную воду, мерзкую, противную, она как резиновая ... но у нее есть такой эффект (это чистая физика ... она вытягивает из кишечника тяжелые металлы (и др. токсины).

Теперь о результатах самого Брега. Противники и сторонники Брега спорят о том, сколько от прожил: 81 или 95 лет. Но даже если он прожил лишь немногим более 80 лет, - это то же результат. Тем более, что в молодости он был очень больным парнем, страдавшим многочисленными недугами, включая туберкулез. От болезней, Брег, избавился с помощью голодания.

Примерно также, как и Суворов, которого я считаю Русским йогом. Многие его цитаты, в том числе и одна из наиболее известных: «ножом и вилкой мы роем себе могилу» имеют аналоги в йоге. И хотя Суворов прожил 69 лет, вроде бы немного, но до последнего дня он вел активный образ жизни, а умер, сильно заболев от переохлаждения по дороге домой из военного похода.

Размышляя над всеми существующими сегодня системами, я все больше убеждаюсь в преимуществе «АМАРАНТА». Причина проста. Именно в нашем методе присутствует наиболее эффективная четырехуровневая технология очистки организма и АМАРАНТ тут вне конкуренции. Так же важно понимать, что именно в нашем подходе детоксикация серьезно усилена Тибетскими практиками, йогой, работой с сознанием и энергией. Мы закрепляем на уровне базовой потребности желание быть здоровым, молодым, подтянутым, энергичным и магнетичным.



