Жить в деревне и заработать миллион. Видео!

Корр. Сегодня мы беседуем с ректором Европейского института JUSTO, профессором Дмитрием Юрьевичем Соиным. Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич!

Д.С. Здравствуйте.

Корр. Ваш проект "Территория Спасения" предполагает выезд людей из городов и освоение земли, свои дома и свое хозяйство. Скажите, пожалуйста, как вне крупных городов можно зарабатывать деньги?

Д.С. Это очень важный вопрос. Он тормозит основную масcу людей, желающих изменить свою жизнь, потому что они не совсем представляют, как заработать на содержание себя, семьи, каким образом развиваться в материальном плане. Я, как социолог и исследователь возможностей человека, как персонально сам лично строитель такой родовой усадьбы, продвигая вперед эту идею, могу ответить без общих фраз, а вполне конкретно и предметно.

Строю я дом в Ясногорском районе Тульской области и наблюдаю за тем, как люди, которые чуть раньше меня переехали туда из города, обосновались. Например, община из пяти семей (три семьи из Москвы, две семьи из Питера) взяли себе в аренду 11 гектар земли, купили коров, приобрели в лизинг оборудование для производства молочной продукции, вывесили рекламу недалеко от дороги и сделали очень красивую в этностиле площадку. На сегодняшний день они производят восемь сортов сыра. Помимо этого, у них там и кефир, и ряженка, и различные виды молока, творог, сметана, топленое молоко и свой хлеб. И у них постоянно очередь, машины съезжают с трассы. Уже образовались постоянные клиенты и закупают в большом количестве продукцию. Иногда бывают ситуации, когда даже не успеваешь купить, то есть она заканчивается. Эти люди себя полностью обеспечивают. Они чувствуют себя спокойно и свободно и больше, в общем-то, могут ничем не заниматься. Вот это конкретный пример.

Второй пример - аналогичная небольшая община. Благодаря тому, что, к сожалению, сельская местность запустевает и зачастую землю можно купить буквально за символическую цену, люди приобрели землю, поставили уникальную тепличную систему и, на сегодняшний день, являются поставщиками зелени, овощей в целый ряд магазинов Москвы и в некоторые рестораны. Счастливы, чувствуют себя великолепно и не испытывают никаких проблем с финансами.

Не могу не упомянуть реальную ситуацию, когда люди стали заниматься рассадой. Семья из Ростова-на-Дону (тоже крупный мегаполис). Они уже построили маленький дом для себя, сейчас достраивают второй дом, уже большой, приобретают дополнительные земельные площади для выращивания своей продукции.

Данные примеры не из книги, кинофильма или еще откуда-то. Это то, что я лично видел своими глазами. Более того, я знаю целый ряд людей, покинувших Москву. Одни из них - мои соседи, семья, занимающаяся серьезным бизнесом через интернет. Это - интернет продажи. Сейчас, вы знаете прекрасно, через электронную подпись можно заключать, расторгать договора, можно осуществлять различные продажи, покупки. Другие тоже покинули Питер и предпочитают жить на природе, продолжая зарабатывать деньги, развиваясь как люди, как личности, как специалисты.

Я вообще не вижу никаких препятствий не только не потерять в уровне жизни, но, наоборот, и вырасти, покинув мегаполис. Если Вы человек, живущий в мегаполисе на съемном жилье, то в Москве, если у Вас есть семья, двух-трех комнатная квартира будет обходиться минимум в 40-60 тысяч рублей. 1000 долларов, без малого, просто уходит на решение жилищного вопроса. Так, помимо этого, Вам надо поесть, что-то одеть на себя. Большие средства тратятся на постоянное использование общественного транспорта, потому что город огромный. Иногда на работу с двумя пересадками и с работы с двумя пересадками. Итого, четыре поездки. Помножьте это все на деньги и на тридцать дней в месяц и Вы поймете, какие расходы только на транспорт. Соответственно, чтобы жить нормально в мегаполисе, Вы должны зарабатывать на семью хотя бы 100-150 тысяч рублей, иначе будете нищенствовать.

С аналогичными деньгами в обустроенной провинции вы будете, как крезы, как магнаты жить, потому что цены значительно ниже. У вас будет свой дом, не надо платить за съемное жилье. Вы сможете ранние овощи, фрукты, зелень и прочее набрать из своей теплицы, со своего огорода. У вас будет своя птица, яйцо. Кто захочет, заведет, например, кроликов. Вы фактически минимизируете значительную часть расходов, которые нависают домокловым мечом над любым горожанином, потому что человек в городе абсолютно зависим от продуктовых магазинов, зависим от транспорта, от подачи воды, канализации, электроэнергии.

То есть, человек города - человек-раб. Он даже не ощущает, не видит сразу этого рабства, но он очень зависим от многих внешних факторов. Человек, который живет на земле, имеет землю, выращивает на ней что-то, ведет умное хозяйство, не просто там накидал картошки на грядки, а допустим, создает современные тепличные комплексы, создает современные животноводческие комплексы, мини птицефабрики или взял в лизинг молочное оборудование и начинает выпускать молочную продукцию - это фантастика.

Вы ощущаете всей полнотой своего сердца, своей груди, что живете, работаете на себя, на свою семью. А, когда таких семей будет все больше и больше, то будет богатеть и укрепляться государство и общество, потому то самая сильная государственная основа - это люди-собственники. И самая слабая основа - люди-маргиналы, которые не привязаны ни к земле, ни к жилью, ни к чему. Кочуют по всему свету в поисках более высокой зарплаты, более длинного рубля.

Есть опытный вариант - я лично вижу, понимаю, некоторое количество лет этим занимаюсь. С другой стороны, я экстраполирую данную тему сквозь призму социологии, сквозь призму других общественных наук, которые изучают развитие общества и человека, и понимаю, что вот она модель. Она имеет свои изъяны, свои недостатки, но исправимые. А, например, жизнь в мегаполисе - это, как ослик бежит за морковкой, так и огромное количество людей тем же самым занимаются в крупных городах.

Корр. Мы беседовали с ректором Европейского института JUSTO, профессором Дмитрием Юрьевичем Соиным. Спасибо Вам большое.

Д.С. Спасибо и вам. Всего доброго!



