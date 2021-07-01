Молдаване в России проигнорировали выборы, а в Европе нет

Удивительное соотношение явки диаспор на выборах парламента Молдовы потрясло видавших виды социологов. Так в Европе на избирательные участки пришло более 200 тысяч человек, а в России едва достигли 6 тысяч. Что это: парадокс или закономерность? На этот вопрос отвечает политический аналитик, экс-депутат Верховного Совета Приднестровья Дмитрий Соин.

По его мнению: "Разрыв на прошлогодних президентских выборах в Молдове между Майей Санду и Игорем Додоном во многом был обеспечен консолидированным голосованием диаспоры в Евросоюзе, Великобритании, США и Канаде. В России во втором туре проголосовало лишь 14 тысяч человек. Это при том, что в стране по разным данным проживает от 250 до 500 тысяч граждан РМ.

Важность молдавских парламентских выборов имеет особый смысл. Молдова парламентская страна и законодательный орган формирует правительство, которое имеет рычаги реальной власти в стране. Казалось это обстоятельство должно было заставить сторонников Игоря Додона в России отмобилизоваться и дать высокий процент явки. Но почему то был поставлен антирекорд: около 6000 тысяч голосов против более 200 тысяч в ЕС. Причина этого скорее всего заключается в отсутствии системной работы с диаспорой, отсутствии ярких лидеров и видимо общей социально-политической усталости большинства молдаван, которые в дали от дома пережили эпидемию КОВИД 19 и подверглись масштабному стрессу. Молдове же придется входить в новый прозападный геополитический сезон".