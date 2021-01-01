Климатические потрясения. Перспективы. Наши предложения
События // 07:36, 17 февраля 2021 // 126
Нынешняя зима во всем Мире наглядно продемонстрировала то, что ставка на глобальное потепление оказалась несостоятельной....
Глобальный "Ледяной фестиваль" разыгрался в Евразии, в Америке и даже на Ближнем Востоке. Выпавшее за последние несколько дней рекордное количество снега и морозы парализовали жизнь крупных городов, обнажив их уязвимые точки и это прежде всего многоэтажные жилые дома.
Власти крупных городов бросают все силы на ликвидацию последствий снежной стихии но однако, если в России и других северных странах для этого имеются некоторые резервы и технические возможности то в странах для которых мороз и снег является на сегодняшний день аномалией - нынешний разгул стихии становится похож на "ледяной апокалипсис".
Так в США, в штате Техас уже отмечены первые жертвы аномальных холодов.
О том как выжить в условиях меняющегося климата, в сегодняшнем утреннем эфире рассказал своим зрителям Лидер международного миротворческого экологического движения "Восхождение", Ректор Европейского института JUSTO, Профессор Дмитрий Соин.