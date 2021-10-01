Дмитрий Соин: осенне-зимний переход — иммунные и психологические проблемы

Осень вступает в самую мрачную, завершающую фазу. И мы уже сегодня должны готовить свою психику и организм к переходу в зиму. В этот период резко уменьшается количество солнечных дней и мы перестаем получать солнечную энергию. В результате существенно уменьшается объем витамина D, который вырабатывается нашим организмом благодаря солнечным лучам. Витамин D влияет на человека от состояния кожи до состояния костей. Он же мощный иммуномодулятор и релаксант. Поэтому, я вам рекомендую начать его принимать в капсулированном виде.

Сейчас нас атакуют вирусы от ковида до гриппа. Поэтому активнее принимайте витамин С. Дайте в эти дни его хорошие дозы: в драже или шипучий. Он поддержит иммунную систему и профилактирует вирусные и другие простудные заболевания.

Так как наша психоэмоциональная сфера испытывает серьезные сезонные перегрузки, я для поддержания нервной системы, рекомендую принимать витамины группы В. Они снимут напряжение и поднимут настроение. Они же в целом укрепляют организм.

Очень важно для мужчин, да и для женщин-прием цинка. Он очень актуален для нашей иммунной системы и общего состояния здоровья. Мужчины принимающие цинк еще профилактируют простатит.

Так же важнейший оздоровительный элемент, который мы применяем в системе Амарант, — это Тибетские практики (Око Возрождения), ежедневные занятия йогой, растяжки и дыхательные упражнения. Всё это в совокупности, активизирует наше физическое тело и нашу иммунную систему.

Мало того, что мы расширяем легкие дыхательными практиками, мы ещё укрепляем сердечно сосудистую систему.

Очень эффективно смывать патогенную микрофлору с помощью гигиенических процедур: промывка носа и полоскание горла. Важно не только чистить зубы, но и язык. Советую, это делать даже тогда, когда вы не чувствуете недомоганий, хотя бы один раз в день. Это всё минимизирует вирусную активность в организме. Чем меньше вируса у вас на слизистой, тем меньше шансов заболеть серьёзным заболеванием.

Возвращаясь к теме витаминов, если принимать все выше описанные витамины в достаточных количествах, то мы создаём мощную витаминную защиту для организма. Далее мы переходим на зелень, овощи и умеренно фрукты в питании. Советую ещё использовать каши, в особенности тыквенную, которая является идеальным иммуномодулятором, защитником нашей печени, желудка и кишечника.

В заключении напоминаю, что уникальными свойствами обладают морсы из брусники. клюквы, черники и чёрной смородины. Такие морсы являются зубодробильным для инфекций кладезем витаминов. Делать морсы совсем не сложно, просто покупаете необходимые ягоды, потом в блендэре их размельчаете и заливаете тёплой водой не выше 70 градусов. Эта ударная доза витамин, позволит вам преодолеть все вирусные атаки.