Профессор Соин: как голодая кайфовать!

Есть еще вопрос по очищению: почему во время голодания у некоторых людей начинаются головные боли? Отвечаю: потому что кишечник на фоне отсутствия пищи всасывает токсины. Они попадают в кровь, а затем в головной мозг. Эффект, как от приема алкоголя. В результате головные боли. Поэтому в программе «АМАРАНТ» предусмотрен период подготовки к голоданию и негативный риск сводится к нулю.

Мы начинаем эвакуацию токсинов еще до начала отказа от пищи. Это и специальная, насыщенная растительной клетчаткой диета и прием различных тонизирующих кишечник натуральных препаратов. Для вхождения в тему суточного и более голодания имеет смысл попрактиковать щадящее и очень полезное интервальное голодание. Это создаст психологическую и физиологическую основу для длительного отказа от пищи. Детально процесс подготовки к очищению изложен в «Амарантовской» методичке.

Признавая эффективность длительного голодания и более того, регулярно практикуя его, я все же считаю, что для современного человека наиболее приемлема система интервального голодания: либо 14/10 либо 16/8. То есть 14 часов без еды и 10 часов, когда можно кушать. Либо 16 часов без еды и 8, когда пища принимается. Этот метод детоксикации уходит корнями в глубь тысячелетий, присутствует в Ведических, Даосских, Славянских и иных целительских системах. Помимо интервального голодания, существуют еще суточное, трехдневное, семидневное голодание и даже голод на 21, 30, 45 суток.

Но сейчас мы разбираем тему интервального голодания. Всплеск интереса к этому методу произошел после присуждения Нобелевской премии профессору Токийского технологического университета Йосинори Осуми за открытие аутофагии клеток и совмещение этого процесса с долголетием, омоложением и профилактикой тяжелых заболеваний. Так вот, сам процесс аутофагии или иначе самоочищения клеток запускается в процессе голодания. И тут интервальная методология очень подойдет современному человеку.





Эта система уникальна тем, что она не перегружая человека запускает процессы очистки на клеточном уровне, позволяя отдыхать органам и выводя из них все накопившиеся яды. Вы спросите меня, почему же при столь очевидной пользе люди массово не практикуют голодание? Отвечу так, а почему люди при всей очевидности вреда от наркотиков, алкоголя, сигарет, фастфуда продолжают их употреблять? Почему не бросают? Вопрос в силе воли, целеустремленности и готовности бороться за свое здоровье, молодость, эффектность и долголетие. Поэтому программа «Амарант» включает в себя принципы работы с сознанием, психологической поддержки и перепрошивки мышления с ценностей саморазрушения на ценности самосовершенствования и здоровья.

Это нас отличает от других подобных площадок, ориентированных на сиюминутный результат без учета последующего отката на худшие позиции. Это например, ситуация, когда человек покупает за крупные деньги тур в спа отель, сидит там на киселях, воде и клизмах, теряет 4 - 5 кг веса, а потом вернувшись домой набирает 7 – 8 кг. Причина проста – нет последующего сопровождения, поддержки и круга общения. А вот система детоксикации, реабилитации и активного долголетия «Амарант» содержит в себе глубокую проработку со своими участниками психологических и мотивационных аспектов работы над собой, включая регулярный голод и ежедневные упражнения.

На фото профессор Дмитрий Соин выполняет стойку на голове. Подписывайтесь на страницы неистового исследователя возможностей человека в социальных сетях: инстаграм, фб и вк. Увидите массу интересных фотографий, видеороликов и комментариев.