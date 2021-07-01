Профессор Соин: КОВИД19 и лишний вес. В чем угроза?





Мои эфиры в социальных сетях по теме «КОВИД-19: профилактика и реабилитация» породили множество откликов и вопросов. Это не удивительно, ведь мы ежедневно через СМИ и блогосферу подвергаемся информационно-психологическому давлению: цифры заразившихся, умерших, кадры из «красной зоны», пугающие комментарии и прочие удручающие сюжеты. К этому добавляются все новые ограничения в сфере обслуживания и на курортах. Как видите тема злободневная и волнующая многих.

Поэтому я от презентации общей антиковидной стратегии исцеления и реабилитации, основанной на системе детоксикации «АМАРАНТ» перешел к детальной проработке конкретных аспектов выживания в условиях эпидемии. Темы эфиров напрямую связаны с вопросами, которые вы мне задаете в виде комментариев или напрямую в личные сообщения.

Вчера мне написал человек, который имея лишний вес крайне тяжело пережил КОВИД 19. Прошел реанимации и ИВЛ, был на грани между жизнью и смертью. Вопрос от него следующий: почему такое очень тяжелое течение болезни? К сожалению многие полные люди вообще не пережили КОВИД 19. Процент выздоровления в этой группе существенно ниже, чем в других категориях болеющих.

Для него и других страдающих избыточной массой людей сообщаю важную информацию о взаимосвязи течения коронавируса и ожирения. Почему лишний вес опасен для людей, которые подверглись атаке вируса ковид 19?

Первая причина: ковид существенно затрудняет работу сердечно-сосудистой системы. Потому что он загущает кровь, что вызывает повышенное давление и учащенный пульс. Сердце подвергается прямой интоксикации. Показатель д-димер растет на глазах. Следовательно, если у человека есть лишний вес, его сердце и сосуды подвергаются в разы большему испытанию, чем у худых. Ведь «мотор» страдающих ожирением и без ковида, в обычном состоянии работает на износ. Полные люди гораздо чаще страдают от инсультов и инфарктов. КОВИД 19 остается лишь добить такого пациента. Вброшенные в организм огромные объемы токсинов делают свое дело. Когда полный человек лежит с высокой температурой, а его кровь загущается, то сердце и сосуды просто не выдерживают.

Второй момент: у полных людей как правило случается диабет второго типа. Когда поджелудочная железа не может обеспечить такую массу тела. Ковид 19 поражая жертву,провоцирует рост показателей сахара и порой очень существенно. А если у человека и так высокий сахар, то тут комментарии излишни. Показатели зашкаливают и организм начинает разваливается.

Третий момент, чем больше масса тела, тем больше кислорода и усилий требуется на его обслуживание. Вы должны понимать, что если ваши легкие до коронавируса справлялись с большой массой тела, то пораженные ковидом они теряют силу, падает сатурация, возникает удушье. Затем реанимация, ИВЛ и далее на кладбище. Посмотрите на одышку полных людей, когда они не больны короной и представьте, что с ними будет если не дай Бог болезнь постучится к ним. Опять же или тяжелое течение КОВИДа или летальный исход.