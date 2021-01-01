Алена Аршинова. Самый частый вопрос ко мне: НУ КАК ТЕБЯ ЗАНЕСЛО В ПОЛИТИКУ, ТЫ ЖЕ ДЕВУШКА.

Мысли вслух накануне 8 мартаСамый частый вопрос ко мне: НУ КАК ТЕБЯ ЗАНЕСЛО В ПОЛИТИКУ, ТЫ ЖЕ ДЕВУШКА. Всегда было это странно слышать, ведь это мой путь меня привёл, так же как и твой привёл тебя туда, где ты сейчас есть. И неважно кто ты – парень или девушка, мужчина или женщина. Мой двигатель завёлся так – КТО ЕСЛИ НЕ Я? Именно я, именно сейчас, именно так. И поэтому я не делю профессии на женские и мужские. По-разному бывает.Но что заметила как факт, что женщина в политике – фактор созидания, договора, компромисса, мира. Накануне замечательного праздника, любимого всеми мамами, бабушками, женщинами, девушками и девочками скажу: идите своим путём, не обращая внимание на клише, будь то военная сфера или политика. Главное слышать своё сердце и любить своё дело.Не бойтесь, идите к своей цели, не упускайте возможностей, которые помогут её достичь. Верьте в себя, дорогие женщины, и у вас обязательно всё получитсяС праздникомЗа фото спасибо Владимиру Добролюбову