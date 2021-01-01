В скором времени Проект ТИРАС, планирует провести презентацию на площадке Гражданский медиацентр "Страна онлайн"-закрытого клуба цифровых лидеров в рамках старта реалити шоу Блогеров. Приглашаем друзей Проекта ТИРАС поддержать нашу инициативу.

Сегодня первое политическое реалити-шоу блогеров "Цифровой кандидат" презентовали Председателю ЦИК России, Элле Памфиловой и экспертному сообществу. Те участники сообщества, кто интересуется политикой, будут повышать политграмотность и освещать политические процессы в стране. Также, вынесли предложение об упрощённой процедуре аккредитации блогеров для участия в наблюдении на выборах.