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Сегодня первое политическое реалити-шоу блогеров "Цифровой кандидат" презентовали Председателю ЦИК России

Политика // Вчера, 20:07 // 56
 
В скором времени Проект ТИРАС, планирует провести презентацию на площадке Гражданский медиацентр "Страна онлайн"-закрытого клуба цифровых лидеров в рамках старта реалити шоу Блогеров. Приглашаем друзей Проекта ТИРАС поддержать нашу инициативу.
Сегодня первое политическое реалити-шоу блогеров "Цифровой кандидат" презентовали Председателю ЦИК России, Элле Памфиловой и экспертному сообществу.
Те участники сообщества, кто интересуется политикой, будут повышать политграмотность и освещать политические процессы в стране.
Также, вынесли предложение об упрощённой процедуре аккредитации блогеров для участия в наблюдении на выборах.

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