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НОВОСТНОЙ ПОРТАЛ СНГ
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Красота и политика - вещи совместимые
События // Сегодня, 11:12 //
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Новостной портал ТИРАС адресует свои поздравления Алене Игоревне Аршиновой - Российскому политику, депутату Государственной Думы, с пожеланием новых профессиональных и личных успехов, превосходно совмещая красоту и мудрость.
#Алена_Аршинова
#Поздравления_с_днем_рождения
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