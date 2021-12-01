Профессор Соин: Система АМАРАНТ, — это Путь Внешней и Внутренней чистоты

Система АМАРАНТ – вошла в ЗОЖ сообщество, как эффективный метод очищения организма от шлаков и токсинов. Поражают результаты участников Амарантовских марафонов. Люди теряют лишний вес, у них падают объемы талии, очищается кожа, восстанавливается нормальное функционирование внутренних органов. Установлено, что система АМАРАНТ эффективна,как профилактика заболеваний сердца, сосудов, кишечника, печени, поджелудочной железы и других систем. И это понятно – ведь освобождение от шлаков и токсинов запускает процесс восстановления организма даже на клеточном уровне.

Есть мнение авторитетных врачей о том, что АМАРАНТ является системой, профилактирующей КОВИД-19, а так же позволяющей пройти быструю и эффективную реабилитацию в постковидный период.

Однако не только этим интересен и важен АМАРАНТ. Я как разработчик этой системы приложил много сил к тому, чтобы очищение человека было комплексным: как внутреннем, так и внешним. Поэтому я практически в каждом эфире говорю о необходимости Пути Внешней и Внутренней чистоты. Идея уходит корнями, в древнее Ведическое учение о безграничных способностях и возможностях человека. И мы стремимся к этому. Иначе скучно и грустно жить на просторах Земли пребывая в монотонном ожидании старости и смерти. Суть учения сводится к необходимости постоянной работы со своим духовным, энергетическим, ментальным состоянием. Надо стремиться к чистоте мыслей, речи, питания и конечно к внутреннему очищению организма. На этом построена система АМАРАНТ!

По моему мнению, почистив сознание и энергетику мы становимся другими людьми, достигаем высокого уровня магнетизма, который помогает решить проблемы с личной жизнью, наладить её и отрегулировать. Так же происходят потрясающие позитивные изменения в карьере, бизнесе и финансах. Здоровье становится идеальным, что так же радует тех, кто пошел путем системных изменений в своей жизни.

В процессе многочисленных амарантовских марафонов и публичных выступлений в сетях обо мне сложилось впечатление, как о человеке, который концентрируется на вопросах очищения тела. Это во многом так, но остается одна вещь, которой я придаю еще большее значение. И это духовное развитие человека. Нельзя разделять внешнюю и внутреннюю красоту. Внешняя чистота, это то, как мы относимся к Богу, Вселенной, Природе, окружающим и к самому себе.

Если мы стремимся к внешней чистоте, то несомненно должны уделять внимание духовности. Не надо быть фанатично верующими людьми, но следует понимать, что есть Создатель всего и благодаря этому Создателю существуем мы с вами. Наше уважение к Создателю является важным аспектом внешней чистоты.

Если человек поклоняется темным силам, то ни о какой чистоте не может быть идти речь. Такие персонажи – живые мертвецы. Их путь – в пропасть!

Второе, это гармония. Мы должны гармонизироваться с Космосом, потому что являемся частью Вселенной. И от того какие мысли мы направляем в эту Вселенную зависит наша жизнь. Отсюда совет – мыслите позитивно и конструктивно!

Третий аспект, это экологичность жизни. Мы должны быть экологически чистыми людьми. Экологичность мышления и экологичность жизни— это важнейшие составляющие нашей внешней чистоты. К сожалению, мышление людей замусорено настолько, что даже зашлакованный кишечник выглядит как лист белой бумаги.

Наше мышление поражено завистью, сплетнями, алчностью, гордыней. Раньше мышление людей содержало мысли о подвигах, свершениях и о том, как оставить после себя след на планете Земля, сформировать свой вклад в развитие общества. Сегодня это редкость. Все сводится к потреблению и стремлению к удовольствиям. Самые главные пороки нашего мышления, это алчность, пошлость, зависть, тревожность, тщеславие, трусливость, гордыня и ленность.

Отдельно хочу сказать о чистоте речи. Чистота речи формирует тонкую оболочку человека, а если мы говорим грязными словами, матом, дурно шутим, пошлим, сплетничаем, осуждаем, то эта оболочка разрушается. Я считаю, что тот человек, который заботится о качестве своей энергии должен избавиться от всей этой грязи.

Ещё один тип чистоты — это чистота действий. Наши действия должны быть благородными исходящими из высоких мотивов. Следует придерживаться принципов сострадания, гуманизма, взаимной поддержки и понятия «не навреди»!

Внутренняя чистота тоже важнейший аспект. Потому что загрязненный организм не может функционировать и быть приспособленным к высоким вибрациям. Токсины поражают не только важнейшие органы, но и центральную нервную систему. Первые признаки зашлакованности: утомляемость, инертность, раздражительность, расфокусированность, депрессивность и многое другое из арсенала психических расстройств.

Поэтому когда я говорю о своей авторской системе АМАРАНТ, то особо подчеркиваю неразделимость принципов внешней и внутренней чистоты!

Будем здоровы, ваш профессор Соин.