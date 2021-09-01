Дмитрий Соин: о низких и высоких вибрациях в Эру Водолея

Высказаться на эту, по сути, паранормальную тему меня в каком-то смысле вынудили многочисленные обращения моих подписчиков в социальных сетях. В них содержался вопрос о моем отношении к жизненной энергии и вибрациях на тонком человеческом уровне. Сегодня в среде осознанных людей дискуссия о необходимости «повысить вибрации» очень актуальна. С этим связывается возможность участия личности в переходе из одной эпохи в другую.

Раз тема столь интересна и есть запрос от моих любимых и уважаемых подписчиков, я так же изложу свои мысли и идеи. Причем проверенные, пропущенные через личную практику и эффективные с позиций саморазвития личности. Итак приступим!

Тема вибраций человеческой энергии стала набирать обороты с приходом Эры Водолея. Люди начали задумываться и решать для себя, какой Путь наиболее приемлем для них с точки зрения духовности и саморазвития.

Попробую коротко изложить, что такое переход из Эры Рыб в Эру Водолея. Прошлые два тысячелетия относились к Эре Рыб, это была эпоха господствующего монотеизма, свирепых диктаторов, лживых наставников, религиозной, социальной, политической, экономической нетерпимости. Тогда считалось нормальным убить миллионы людей за то, что они другой веры, расы, национальности или социального класса. Было принято грабить, отнимать земли, имущество и саму жизнь. Проявились такие явления, как рабовладение, расслоение и угнетение. Главным мерилом успешности стали деньги и слава. Материализм помноженный на атеизм низвел духовность на уровень фольклорного ритуала.

Эра Рыб вписала в свою историю две мировые войны, средневековье с кострами и гонениями на пресловутых «ведьм». В перечне мракобесия был даже запрет на посещение бань, что стало одной из причин появления чумы, холеры и прочих инфекционных болезней унесших десятки миллионов жизней. В эту эпоху человека оторвали от природы и даже в чем-то противопоставили ей.

Мы столетиями жили на этой планете как захватчики. Именно поэтому сейчас для человечества так актуален экологический вопрос, ведь речь идет уже о нашем выживании.

При этом люди умудрились отравить не только окружающий мир, но и самих себя. В Эру Рыб основная часть человечества утратила знания о внешней и внутренней чистоте. Они были признаны языческими и греховными. Принципы детоксикации были забыты и жизнь превратилась в добровольное, нарастающее самоотравление людей. Как результат сегодня крайне мало здоровых людей, иммунитет человечества подорван. Во многом поэтому сегодня бушует Covid19. И никакие прививки не в состоянии остановить его распространение.

Да, Эра Рыб нас привела к деградации, к отрыву от наших корней, культуры и духовности. Мы тысячелетиями были с Природой на Вы и находили общий язык, а сейчас пришли к тому, что она считает человечество своим врагом. И тут начинает работать иммунитет уже Земли. Я очень опасаюсь, как бы нас не зачистили, как вредоносный элемент, как вирус, который угрожает планете. Тогда тема возникновения КОВИД 19 прозвучит уже по-новому. Может это некое противоядие против потерявшего свою экологичность человека?

Теперь вернемся к теме вибраций. В Восточной философии и йоге есть понятие гун. Гуны — это состояние нашей энергии и материи. Есть гуна сатвическая — благости, есть раджастическая — страсти и есть тамасическая — невежества. Если привязать качество вибраций к гунам, то благость - это высокие вибрации, средние - это страсть, а невежество - это низкие вибрации. Поэтому уровень вибраций напрямую связан с нашей духовностью, мышлением, внешней и внутренней чистотой, питанием, личной жизнью, поступками, речью и многим другим.

Считается что Эра Водолея даст человеку новый шанс обрести внутренний стержень, гармонию и восстановить связь с Космосом. Это когда мы все перезагрузим и изменим в своей жизни. Речь идет о вещах, которые я перечислил выше. Должны уйти агрессия, гордыня, тщеславие, алчность, обжорство, развращенность, жестокость, цинизм и многое другое.

Тогда мы войдем в резонанс с Космосом и Природой, станем чувствовать их вибрации, начнем вновь общаться с лесом, с водой, с животным миром, возникнет новое качество жизни. В отрыве от природы мы становимся вредоносным вирусом планеты и как я уже говорил, сама Земля все ровно нас уничтожит. Очередной ковид будет лишь инструментом этого мщения за наш экологический беспредел.

Я уверен, что у человека есть шанс стать более экологичным и добрым. Экология Эры Водолея не только внешняя, но и внутренняя. Это когда мы кроме утреннего душа еще следим за чистотой мыслей, действий и своего организма. Придерживаемся чистоты во всех своих проявлениях и поступках.

Эра Водолея дает человеку шанс преодолеть многие разрушительные процессы внутри себя. Люди станут долголетными, возродят методы само-омоложения организма, научатся управлять своими внутренними физическими и психологическими процессами. Они снова сумеют работать с жизненной энергией, с центрами, которые позволяют постоянно восстанавливать энергетический тонус. Через практики, упражнения, различные интеллектуальные и медитативные техники, человек вновь вернет это себе. Он почувствует себя частью Космоса, Природы, самодостаточной и счастливой личностью.

На мой взгляд, из этого проистекает тема низких и высоких вибраций. Существует мнение, что в Эру Водолея войдут личности на высоких вибрациях. А люди, оставшиеся на низких вибрациях, не преодолеют этот барьер. Именно их будут косить эпидемии и различные катаклизмы не позволяя существовать на Планете Земля. Такова публичная позиция многих авторитетных экспертов, эзотериков, йогов, религиозных деятелей.

Вибрации — это состояние тонкой жизненной энергии человека, на уровне психики, мышления, речи, поведения, питания, распорядка и физического тела. Повышение вибраций начинается со смены наших психологических установок и мышления. Наше мышление должно стать экологичным, нести свет и гармонию. Следует отсекать от себя такие проявления, как алчность, распутство, обжорство, зацикленность на материальном.

Материальное мы не отвергаем, но его осознание как необходимости и превращение этого в смысл жизни две разные вещи. Теперь о зависти. Это страшный порок человека. Он жутко бьет по энергетике. Когда человек начинает кому-то завидовать, запускается саморазрушение.

Из мышления вычищается тщеславие и гордыня. Эти два порока толкают людей на темную сторону Силы, побуждают совершать, как духовные, так и уголовные преступления. Скабрезные шутки, дурной юмор, мысли о разврате – все постепенно исключается нами. Это опускает личность на уровень духовного маргинала. Мы придем к ситуации, когда не чувства управляют нами, а мы управляем чувствами. Весь кинематограф Эры Рыб построен на том, что чувства должны главенствовать. Но когда чувства управляют человеком, это ведет к безумию. Чувства — это неотъемлемая часть нашей жизни, то только при условии, что мы управляем ими. К сожалению, если чувства управляют нами, это ведет к тому, что человек впадает в разврат, пьянство, наркотики, чревоугодие.

Существенным аспектом перехода на высокие вибрации является контроль за речью. Об этом написаны сотни книг. Загрязненная речь всегда будет понижать вас в вибрациях. Очень важно избавится от сквернословия. Это касается и мужчин, и женщин. Это была традиция Эры Рыб, от нее необходимо уходить. Мы должны очистить речь от мата, от скабрезности, от дурных и пошлых шуток, от осуждения. Речь должна быть позитивная, близка к классической. Нельзя много разговаривать. Болтовня забирает энергию. Говоря в пустоту, вы теряете энергию.

Теперь о теле. Мы перестаем воспринимать тело как плоть. Для нас это осязаемая энергия. Эра Рыб была построена на уничижении тела. Оно обозначалось как темница души. Любые экзекуции приветствовались. В эру Водолея тело, как энергия должно быть чистым. Для этого и была создана система детоксикации и омоложения Амарант. Она позволяет очистить тело изнутри. И как только вы начинаете это делать – многое сразу меняется. Тело становится более чувствительным, энергетически наполненным, начинает оздоравливаться и омолаживаться. Сегодня для тела мы проводим детокс марафоны. Это первый шаг к очищению энергии.

Из этого следует вопрос питания. В Эру Водолея на повышение вибрации работают легкие продукты, к которым можно отнести: овощи, фрукты, ягоды, орехи. Не повредят кисломолочные продукты и яйца. Животные белки относятся к низким вибрациям. Но многие не могут без этого жить. Поэтому избавляться от низкочастотной пищи необходимо эволюционно. Сначала исключим мясо теплокровных млекопитающих: коровы, свиньи, овцы и т.д. Когда мы откажемся от красного мяса, а затем от птицы и рыбы, произойдет существенный шаг к повышению вибраций. Но отказ от этого должен проходить легко, без насилия. Эволюционные преобразования, - это когда вы постепенно меняете мышление, речь, тело, питание.

Мы должны уходить в ранний сон и ранний подъем. Ночь дана для сна. Она восстанавливает физические, психологические и энергетические силы. А гуна Благости начинается рано утром. Утренняя молитва и медитация – самые сильные во всех религиях и практиках. Самые мощные энергетические практики у брахманов и йогов так же рано утром. Соблюдайте эти принципы и вибрации вас не подведут!