Правда о вирусе: КОВИД 19 сравнили с токсичным веществом

Предлагаем вниманию печатную версию прямого эфира в инстаграм создателя системы детоксикации, омоложения и активного долголетия, профессора Дмитрия Юрьевича Соина. Тема выступления касается токсичности короновируса.





Почему вирус Covid 19 настолько опасен? По мере вакцинации населения, количество заболевших только возрастает. То есть вакцины не оказывают заметного влияния на кривую заражения и смертности. Как воспринимать текущую ситуауию и что делать для профилактики и реабилитации?





Covid 19 теперь признается как тяжелая форма отравления организма. Это признали ученые медики. Вирус в первую очередь, наносит удар по кишечнику выбрасывая поражающие объемы токсинов.





Кишечник всасывает отраву и она с кровью разносится по всему организму. Поражаются все органы. Особенно те, которые уже страдают от других хронических заболеваний.





Ещё известно, что короновирус выделяет серьезный гематотоксин. Это токсин, который бьет по крови, уничтожая красные кровяные тельца. В итоге возникает дифицит кислорода, то есть падает сатурация. А это серьезный повод для госпитализации.





Если у нас в организме есть большое объем шлаков, которые и без ковида нас травят, то это может привести к летальному исходу. Организм просто не справлится с таким потоком яда.





Сегодня, фактически, все крупные специалисты сошлись во мнении, что человек погибает не от Covid 19, а от осложнений, которые он дает.





Например, если зашлакована печень, то вирус туда бьёт и она вылетает у человека.





Зашлакованы легкие, тогда удар по легким и так далее. Ковид 19 обладает способностью схожей с той, что воспроизводится тяжелыми металами при попадании в человека. Он поражает все органы. Вплоть до того, что у человека выпадают волосы.





И понятно почему такие проблемы с лечением. Потому, что всё лечение сводиться к противовирусной терапии. А что делать с выделяемым ядом?





Не отрицая врачебного протокола, для спасения ковидников стоит обязательно добавить детоксикацию. Есть разные признаки того, что человек отравлен вирусом.





Например, возникновение отдышки. Потому, что идет выброс отравляющих веществ вируса, всасывающихся в кровь. И как я говорил, возникает эффект гематотоксина. Уничтожаются красные кровяные тельца и человеку сложнее дышать.





Второй признак отравления организма, это ломка тела. Потому, что токсин проникает в ткани и даже в кости человека. Поэтому ломит суставы, ноют мышцы и сильные головные боли.





Все осознанные люди должны понимать, что КОВИД 19 - это вирусное заболевание, которое уничтожает здоровье человека и забирает у него жизнь через интоксикацию организма.





Поэтому мы развиваем и популяризируем систему Амарант, которая построена на многоступенчитой детоксикации организма. Это эффективная основа профилактики, лечения и реабилитации от КОВИД 19.





Организм устроен таким образом, что во взрослом возрасте он самостоятельно не справляется с выводом шлаков и токсинов. Мы должны ему помогать.





Что мы делаем в первую очередь? Чистим кишечник, печень, кровь-лимфу и запуская через интервальное голодание процесс аутофагии омолаживаем клетки организма.





Иногда при детоксикации может начаться ломка - болит тело, суставы, голова. Но в этом нет ничего страшного, потому что когда выходит много шлаков и яда из организма, то человека обычно начинает мутить.





Следующий детокс марафон будет посвящен противопаразитарной тематике. К этому относится кондида, подселенцы в виде глистов, патогенная флора.





Мы разработали противопаразитарный комплекс трав "9 жизней". Этот уникальный сбор не имеет аналогов. Поражает глистов и в кишечнике и в других органах. Выводит шлаки, радиацию и тяжелые металлы. Применяется нами на противопаразитарном детоксе в комплексе с другими травами и маслами.





Если у вас положительная микрофлора доминирует, то паразиты вам ничего не сделают. Но как только баланс в организме начнет меняться в пользу патогенной флоры, то сразу запускаются очень опасные процессы, вплоть до онкологии. Например, кондида провоцирует сыпи, поражает органы, уничтожает иммунитет и генерирует онкологические заболевания.





Сейчас осень, когда люди обычно страдают вирусными и простудными заболеваниями. Поэтому я рекомендую всем начинать осенний детокс, осеннюю чистку организма.





Самые эффективные детокс программы стартуют либо осенью, либо весной.





Есть ещё повседневный детокс. Что это в себя включает? Чистое питание, гигиену и физические нагрузки. Все это детально прописано в системе АМАРАНТ.





Теперь рекомендации на период пандемии! Первое, в эти дни необходимо промывать нос хотя бы один раз в день. Потому что, вы тогда будете смывать со слизистой первые колонии вируса.





Второе, это достаточно обильное, теплое питье. Воду можно миксовать с имбирем или лимоном. Желательно делать морсы из клюквы и брусники, потому что эти ягоды спасут вам жизнь. Эта смесь может предотвратить все тяжелые последствия заболевания.





Практически невозможно избавиться от вирусов и паразитов полностью. Потому, что мы находимся в многомиллионном окружении людей, которые чем то болеют. Наша задача не допустить ситуации при которой в процентном отношении, патогенная флора превзойдет полезную. Мы должны постоянно сдерживать рост популяций внутри себя вредоносных грибов, глистов и вирусов. Тогда здоровье будет нормальное и тонус будет хорошим.





Приобщайтесь к системе АМАРАНТ и будет вам счастье!