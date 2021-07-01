Профессор Соин: О средней продолжительности жизни и 2% здоровых детей в Москве

Так почему же растет так называемая «средняя продолжительность» жизни? Как профессор и ученый социолог, я Вам скажу, что это все т.н. «игра разума», игра цифр. Напомню, что дед во сто лет — это типичный персонаж для Русских былинных сказаний. А при этом статистика рисует нам среднюю продолжительность жизни в Российской Империи 35 лет. Парадокс? Да! Сейчас большинство мужчин не доживают и до 60 лет, а статистика продолжительности жизни растет.

Я часто привожу пример того, как в 1912 году в Петербург на празднование столетия Бородинского сражения прибыли его участники, в возрасте от 108 до 122 лет. Причем прибыли своим ходом, а не в каретах скорой помощи, что говорит о прекрасной физической форме этих людей. Описанный исторический факт, подтверждается фотографиями этих ветеранов с Российским генералитетом и с Николаем II. Их было не так мало, между прочим. Сколько сегодня мы соберем 120 летних россиян на какую-либо круглую дату? Ответ на этот вопрос лежит на поверхности – не одного.





Почему же в наших учебниках пишут о средней продолжительности жизни в досоветские времена — 35 лет? А по тому, что существовала высокая детская смертность и из 11—12 детей в семье, в среднем выживало 5—6. В результате, на одного человека, дожившего до 100 лет, приходилось несколько умерших во младенчестве. Отсюда становится понятной и низкая средняя общая продолжительность жизни. Но долгожителей в те времена было, несомненно, больше.

Недавно, на конгрессе, связанном с Устойчивым развитием России, один из докладчиков сообщил, что в современной Москве рождается только 2% здоровых детей. Если представить себе, что сейчас исчезнут детские реанимации, педиатрия, то вопрос выживаемости новорожденных сразу приобретет трагический оттенок. И пресловутая средняя арифметическая продолжительность жизни упадет до тех же 35 лет.

Но выход есть. Это возврат к истокам в понимании сути и смысла человеческой жизни, синхронизация своих графиков с природными, гармонизация психологических состояний, переход на натуральное питание, уход в экопоселения из токсичных городов, ежедневные физические и дыхательные упражнения, общая экологичность жизни и регулярное очищение организма.

Запомните старение и смерть равно загрязнение и самоотравление организма. Все эти позиции присутствуют в программе детоксикации и активного долголетия «АМАРАНТ». Я приветствую все системы оздоровления человека, но только у нас в «АМАРАНТЕ» присутствуют 4-х уровневая детоксикация (кишечник, печень, кровь-лимфа и кожа), специальная омолаживающая диета, Тибетский комплекс, уникальные асаны из йоги, дыхательные практики и работа на уровне сознания, интеллекта и психологии.

«АМАРАНТ» меняет человека, делая его зависимым от здорового образа жизни. А все ядовитое: алкоголь, сигареты, наркотики, обжорство, леность и пассивность просто отпадают. Нам не интересна тема средней продолжительности жизни. Нам важно, чтобы люди жили больше ста, ста пятидесяти, двухсот и далее лет. Это кажется фантастикой, но мы считаем иначе. А пока просто работаем над собой!

Продолжение следует. Подписывайтесь на инстаграм, фб и вк профессора Соина. Это даст Вам доступ к самой актуальной информации по долголетию, детоксикации и личностному росту.