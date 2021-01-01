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2021
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Деловое землячество Приднестровья в Москве

События // Сегодня, 11:49 // 62
15 марта 2021 г. в Москве состоялось учредительное собрание Московской Региональной общественной организации (РОО) "Деловое землячество Приднестровья ТИРАС".
Президентом Делового землячества избран профессор Дмитрий Юрьевич Соин.
Председателем правления Делового землячества избран Александр Сергеевич Гореловский.
В самое ближайшее время РОО "Деловое землячество Приднестровья ТИРАС", намерено вступить в Клуб Деловой клуб землячеств при Московской торгово - промышленной палате. 
Своей задачей, РОО "Деловое землячество Приднестровья ТИРАС" видит в развитии делового сотрудничества России и Приднестровья.
 

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