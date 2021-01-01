Деловое землячество Приднестровья в Москве

15 марта 2021 г. в Москве состоялось учредительное собрание Московской Региональной общественной организации (РОО) "Деловое землячество Приднестровья ТИРАС".

Президентом Делового землячества избран профессор Дмитрий Юрьевич Соин.

Председателем правления Делового землячества избран Александр Сергеевич Гореловский.

В самое ближайшее время РОО "Деловое землячество Приднестровья ТИРАС", намерено вступить в Клуб Деловой клуб землячеств при Московской торгово - промышленной палате.

Своей задачей, РОО "Деловое землячество Приднестровья ТИРАС" видит в развитии делового сотрудничества России и Приднестровья.