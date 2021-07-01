Профессор Соин: мысли о смерти повышают интерес к жизни

Так сложилось, что я с раннего детства стал думать о смерти. Казачий хутор на Дону куда я уезжал на все лето был населен людьми от 70 до 90 лет отроду. Естественно, что они умирали и я вместе с бабушкой Александрой часто оказывался на похоронах и поминках. Мысли о смерти рано или поздно приводят к философии жизни, построенной на антивозрастных практиках и психологии личностного роста.

Более 20 лет я исследовал различные подходы к долголетию у даосов, йогов, славянских целителей и шаманов севера. Мною были проработаны подходы современных геронтологов, диетологов и реабилитологов. В результате у меня сформировалось устойчивое и обоснованное мнение по вопросу омоложения и долголетия. Считаю, что технологии регулярного очищения организма от токсинов и шлаков являются ключевым моментом в вопросе устойчивого здоровья и активного долголетия. Детоксикация – стимулирует реальную перезагрузку сознания и тела, позволяет запустить процессы избавления от патологий и омоложения на клеточном уровне.

Конечно, есть важные факторы, которые так же влияют на долголетие. Например, генетика. Известно, что есть рода — долгожители и есть рода, где продолжительность жизни была не столь высокой. Мы можем определить, будете ли Вы долгожителем исходя из родовых предпосылок. Метод построен на том, что если Ваши предыдущие поколения доживали до 70 лет или выше, то у Вас есть все шансы быть долгожителем. А если в Вашем роду, особенно по прямой линии (папа — мама, дедушка — бабушка), есть люди, которые умирали в возрасте 40 — 50 лет, либо от ранних онкологических, сердечно — сосудистых заболеваний, то Вам стоит об этом задуматься и реально беречь себя.

В этой связи, весьма показателен пример с известным советским актером Савелием Крамаровым, который переехав в США перешел на стопроцентный ЗОЖ, исправил себе косоглазие и полностью поменялся, но тем не мене умер на 61 м году жизни. Спросите почему? Да потому что у него мама умерла в 40 лет, когда он был еще подростком. И у него это событие запечатлелось в сознании подталкивая к поиску пути продления жизни. Многие скажут, вот он занимался собой и все равно умер рано... Да, но он прожил на 20 лет больше, чем женщина его родившая и эти вещи тоже необходимо учитывать.





Второй фактор, несомненно — это экология. Меня очень радует, что Москва входит в тройку городов — лидеров, по продолжительности жизни в России и это реальный вызов самой человеческой природе. Ведь столица России максимально загрязнена, как выхлопами миллионов автомобилей, так и выбросами различных предприятий. Особо я бы отметил огромное количество источников электромагнитного излучения.

Но для меня, как для социолога природа московского долголетия вполне понятна. Скорая помощь в столице доезжает до больного в среднем за 10-15 минут. Это спасает очень многих, в отличии от других регионов, где Скорая помощь может приехать и через долгие часы после вызова, а в отдельных случаях вообще не приехать ... по тому, что бензин по дороге кончился или машина сломалась.

Этот момент связанный с быстрой медицинской помощью, а также мощным медицинским сервисом конкретно в Москве, позволяют поддерживать на высоком уровне продолжительность жизни москвичей-пенсионеров. И если продолжительность жизни, где ни будь в Кабардино — Балкарии, в Ингушетии или в Чечне — это реальный, естественный процесс (многие люди там и в скорой помощи не нуждаются), то в Москве — это чисто медицинский фактор. Уже в Московской области долголетие в среднем, лет на 10 меньше, чем в самой Москве.

Хотите узнать, как нас облучают? Зайдите к себе в квартиру или в номер в отеле и посмотрите на экране телефона опцию «ДОСТУПНЫЕ СЕТИ». Видите, сколько сетей у Вас одномоментно включено! Конкретный медицинский факт, что вай-фай очень вреден для здоровья, а в определенной ситуации, может провоцировать онкологические заболевания. Поэтому многие продуманные люди у себя дома даже отказываются от вай-фай или как минимум, отключают его на ночь. Но если Вы находитесь в многоквартирном доме, то Вас будут облучать Ваши соседи. Где тут спасение?

И представьте себе, какой мощный облучающий пучок волн круглосуточно бьет во Вам. Именно поэтому, последние четыре года, я, когда ночую в своей московской квартире, перед сном обязательно отключаю вай-фай. Да, экология — это не только воздух, вода и питание. Это еще и вся совокупность факторов, касающаяся электромагнитного фона, излучаемого вокруг Вас.





Говоря о городском воздухе, мало кто обращает внимание на пыль, которая остается от трения шин автомобилей об асфальт, особенно при торможении. В совокупности с выделяемыми выхлопными газами, эти частицы, попадая через дыхательные пути в организм горожан, практически никак не выводятся, оставаясь там и разрушая столь ценное здоровье.

Еще важный аспект долголетия — это наша физическая активность. С одной стороны, она добавляет нам стройности и силы. Но человек не лошадь — наш организм не рассчитан на то, чтобы бежать со скоростью 60 км/ час или таскать на себе большие тяжести. Поэтому, люди, на мой взгляд, расположены к умеренным физическим нагрузкам, а гипертрофированные перегрузки, способствуют преждевременному износу организма. Потому что есть определенное количество сокращений сердца, определённое количество сгибов — разгибов суставов, это все как в автомобиле... есть сроки эксплуатации узлов. На мой взгляд, нагрузка должна быть умеренной, и я бы советовал зожникам, заменять бег — активной ходьбой, а работу с «железом» тибетскими практиками и йогой.



Часто привожу пример, как основатель Общества сознания Кришны — Свами Прапхупада, приехал в Америку в возрасте 69 лет и прожил до 81 года. Будучи по своей природе человеком со слабым здоровьем, он по его же словам добавил себе 10 лет жизни и за этот период построил международную религиозную организацию. Так вот он, был приверженцем йоги, ритуально-оздоровительного голодания (экадаши) и шагистики. Даже свои рабочие совещания и обсуждения, он стремился всегда проводить в режиме пешей прогулки. И действительно, после 30 — 40 минут активной ходьбы сжигаются жиры, происходит активизация сердечно — сосудистой системы.





Кстати, в Древней Греции существовала Философская школа шагистики, которая соединяла интеллектуальные и оздоровительные составляющие. Ее приверженцы проводили свои встречи, гуляя по паркам, горам или берегу моря. Находясь, в движении они вели ученые беседы одновременно укрепляя здоровье. В этой связи очень важно обратить внимание на даты жизни ведущих философов Античности. Многим из них могли бы позавидовать наши современники. Ведь зачастую продолжительность жизни этих ученых мужей длилась от 75 до 100 и более лет. И это при отсутствии сегодняшних передовых достижений современной медицины и сопровождающих ее сервисов (карет скорой помощи, больниц и т.п.).

Поэтому, оптимальная для современного человека физическая нагрузка, на мой взгляд, должна включать в себя растяжку, развитие сердечно — сосудистой системы (бег трусцой/ jogging/ скандинавская ходьба), мышц и дыхательные упражнения. По сути это йога + тибетские практики = система АМАРАНТ.

Китайцы, которые живут в жутко загаженной стране, тем не менее бьют рекорды средней продолжительности жизни. Даже КОВИД-19 в значительной степени обошел их стороной. У них очень распространено и носит массовый характер занятие Тай Чи, Цигун и др. практиками. Там основа в оздоровительном дыхании. А это очень важный момент связанный с продолжительностью жизни Человека.

Без еды и даже без воды, мы можем прожить некоторое время, но без кислорода мы проживем максимум, несколько минут. Когда мы правильно дышим и выполняем Тибетские практики, то несомненно способствуем тому, что бы наше тело сохраняло молодость. Через дыхание, в том числе идет мощный детокс, а это основа нашей системы активного долголетия «АМАРАНТ». Она включает 4 уровня очищения: кишечник, печень, кровь-лимфа, кожа.



