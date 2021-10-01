Советы профессора Соина: Осенние угрозы здоровью, как поддержать организм

Осень вступает в завершающую фазу. Изменяется настроение, гормональный и витаминный баланс человека, усиливаются угрозы вирусных и других простудных заболеваний. В целях самосохранения мы должны подготовить свою психику, свой организм к этому опасному сезону.

В этот период резко сокращается количество солнечных дней. Мы перестаем получать солнечную энергию, существенно снижается объем витамина D, который вырабатывает наш организм при соприкосновении с Солнцем. Витамин D — мощный иммуномодулятор. Его дефицит отражается на состоянии кожи, костей и даже психики. Поэтому, я вам рекомендую дополнительно принимать его.

Чтобы защититься от простуды, наращивайте потребление витамина С. Он поддержит иммунную систему и позволит предотвратить возможные заболевания.

Так как наша психоэмоциональная сфера испытывает серьезные сезонные перегрузки, то для ее поддержания, принимайте витамины группы В. Они сохранят стабильность психики и улучшат ваше настроение.

Очень важно для мужчин, да и для женщин — прием цинка. Цинк очень актуален для нашей иммунной системы и для общего состояния здоровья.

Ещё важнейший элемент, который мы используем в системе Амарант. Это Тибетские упражнения, ежедневные занятия йогой, растяжки и дыхательные упражнения. В совокупности, они активизируют наше физическое тело, энергию и иммунную систему. Дыхательными практиками мы укрепляем легкие, сердце и сосуды.

Еще важные советы! Очень эффективно смывать патогенную флору с помощью промывки носа. Это не позволит ей активно размножаться. Так вы предотвратите заражение вирусом.

Ещё надо регулярно полоскать горло содо-соляным раствором. Советую, это делать даже тогда, когда вы не чувствуете недомогания, хотя бы один раз в день. Так вы минимизируете вирусную активность в организме. Чем меньше вируса у вас в слизистой и в горле, тем меньше шансов заболеть серьёзным заболеванием.

Возвращаясь к теме витаминов. Если их принимать в нужных количествах, то возникает витаминная защита для организма. Но не только это необходимо.

Важно перейти на зелень, овощи, фрукты. Советую есть каши, в особенности тыквенную, которая является идеальным иммуномодулятором. Чаи с имбирем, медом, лимоном, брусникой, клюквой, шиповников, черной смородиной и другими полезностями!

А параллельно делаем упражнения из системы "Амарант". Я их уже перечислил: Тибетский комплекс, йога, дыхательные практики. Их можно выполнять дома, не выходя ни в какие фитнес залы. Это защитит вас от контактов с зараженными.

Важно помнить! Нос, следует промывать умеренно и нежно. Чтобы не смыть микрофлору. Но в случае недомогания необходимо увеличить частоту промывания. И конечно же тёплое питье, которое может быть в виде травяных чаев.

В заключении напоминаю, что уникальными свойствами обладают морсы из брусники и чёрной смородины. Такие морсы являются зубодробильными для инфекций и кладезем витаминов. Делать морсы совсем не сложно, просто покупаете необходимые ягоды, потом на блэндэре их размельчаете и заливаете тёплой водой не выше 70 градусов. Этот великолепный витаминизированный напиток, позволит вам отразить все вирусные атаки!

Всем гармонии и здоровья! Ваш профессор Соин!