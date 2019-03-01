Астролог предупреждает: наступил ретроградный Меркурий. Отдыхаем от дел!!!

Известный астролог и Аюрведический целитель Светлана Дидушок предупреждает - ретроградный Меркурий вступает в свои права. Что надо знать по этому поводу:

Ретроградный Меркурий, здравствуй!

Сегодня 5 марта и наступает фаза ретроградного Меркурия. Только давайте без паники! И это также прекрасный период, если знать важные моменты)

В 2019 году подобный период будет наблюдаться:



5 марта- 28 марта ,

8 июля- 1 августа,

31 октября - 20 ноября.

Что же чаще всего происходит в подобные периоды?



В древней мифологии Меркурий, он же Гермес -Бог торговли, прибыли, обогащения.

В астрологии Меркурий- это ум, мышление, передача информации, коммуникация и торговли.

В ретроградный период прежде всего нужно быть просто внимательнее во сто крат. Это касается общения, переговоров, переписки, документов, договоров, контрактов, деловых поездок, а также информации любого вида.



Лучше не начинать важных дел, масштабных акций и не давать старт новым продуктам,новой работе, учебе и бизнесу в этот период.

Будет спокойнее, если вы не возложите на себя финансовые и кредитные обязательства,а немного повремените с этим до конца этого периода.

Позаботьтесь о том, чтобы сейчас не вкладывать деньги в недвижимость и ценные акции.

И выгоднее перенести покупку средств связи, компьютера и транспортного средства.





Друзья, тщательнее проверяйте все, что вы заполняете и подписываете, перечитывайте письма перед отправкой.. А также помните о вероятности того, что сроки на бумаге могут не соответствовать реальным срокам реализации проектов. И не расстраивайтесь, если переговоры пройдут не столь удачно как вы хотели. Просто сделайте выводы и в следующий раз сверяйте свои планы с движением небесных светил.

А вот люди, которые имеют ретроградный Меркурий в натальной карте,а таких на планете около 20%, наоборот будут действовать эффективнее. Ну хоть какая фора 3-4 раза в год))).





Чем лучше заняться?

Продолжать работать и завершать уже начатые дела, а возможно вспомнить отложенные проекты.

Хорошо пересмотреть прежние задачи и вычеркнуть из списка ненужное.

Отличный период для того, чтобы разгрести завалы контактов, бумаг, папок, вещей.

Да и вообще период ретроградного Меркурия- отличное время, чтобы навести порядок не только в материальном, а и в ментальном плане. У каждого есть изжитые убеждения и старые привычки, которые также требуют пересмотра. Вот сколько можно тащить этот хлам в своей жизни? Возможно вам пора избавиться от чего то древнего и покрытого пылью неосознанности. Взгляните на себя со стороны. Быть может именно период ретроградного Меркурия даст вам возможность затормозить бег ума, остановить "белку в колесе" и появиться прекрасный шанс увидеть то, что столь долго тормозило ваше движение вперед или ввысь.





Итак, все просто!)

Будьте внимательными! Будьте осознанными!

Живите Здесь и Сейчас!

Наслаждайтесь жизнью!

С любовью,