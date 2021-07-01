Профессор Соин: Шанк пракшалана и эффективное голодание

Как столь уникальную систему очистки организма придумали в глубине тысячелетий йоги древности, для меня остается загадкой. Наука тоже толком не может ничего объяснить. Но очевидно одно: самые дорогие клиники никогда не почистят вам кишечник так как шанк пракшалана.

Если мы выбираем этот путь очистки, то наши действия выглядят следующим образом. Мы берем воду (не менее 3 литров), добавляем в нее несколько ложек (желательно морской) соли. Соляной раствор воды не впитывался в стенки кишечника, а свободно проходил сверху вниз, по пути очищая его. Туда же можно выдавить немного лимона, после чего мы занимаем удобную позицию недалеко от туалета, выпиваем стакан этой воды и начинаем делать комплекс простейших движений (который включают наш кишечник в работу).

Технология движений в формате видео-ролика предлагается на ютуб канале «Школа Соина» и в созданных нами Амарантовских группах в социальных сетях. Несмотря на простоту эти движения, включают механизм, благодаря которому, вода идущая сверху вниз открывает в нашем желудочно — кишечном тракте «краники»—сфинктеры, вызывая позывы к опорожнению кишечника... итак происходит много раз: выпивание воды — упражнения — поход в уборную .... снова выпивание воды…

Рекомендуется выпивать 150-200 грамм раствора и делать 3-5 повторений движений. Затем снова выпивать. В результате чего на финише, из кишечника, начинает вытекать чистая, как слеза младенца, вода. Происходит тотальное очищение желудочно-кишечного тракта. Такой результат не дают самые дорогостоящие детокс клиники в России и за рубежом. Исключение – аюрведические и даосские лечебные центры. Но они как правило далеко и то же по деньгам весьма обременительны.

Шанк пракшалану следует практиковать примерно раз в полгода, а в промежутках применять нехитрые поддерживающие процедуры. Например, я рекомендую начинать день с одного стакана воды в позиции «Маласана» (на корточках, стопы полностью прилегают к полу, колени раздвинуты на ширину плеч). Это дает возможность воде пройдя через кишечник, без труда (и без запоров) облегчить его.

Конечно, постоянный детокс обеспечивается и питанием насыщенным клетчаткой. А это вся линейка овощей, фруктов, ягод. Методика простая. Утром и днем – активно фрукты, ягоды, овощные салаты. Вечером фрукты и ягоды убираем. В них много сахаров и это не очень хорошо для поджелудочной, печени и в целом провоцирует ожирение. Остается только зелень с растительным маслом. Если невозможно полностью отказаться от животных белков, то рекомендуется с утра пару яиц в смятку, в обед нежирную птицу, рыбу или умеренно творожка (мягкий сыр то же пойдет). Ужин прямо очень желательно овощные салатики, ну может с небольшим добавлением не жирной рыбки типа хека или судачка.

Да, история с шанк пракшаланой, говорит нам о том, что уровень древней медицины очень глубоко проник в анатомию, физиологию и обменные процессы Человека. Полагаю, что сегодня далеко не каждый выпускник медицинского ВУЗа может нам преподнести похожие техники. Но это лишь один из примеров целой линейки древних знаний о здоровье человека. Я постараюсь познакомить вас с самыми эффективными и одновременно доступными для современного человека техниками оздоровления, очищения и омоложения организма.

Мы должны понимать, что современные подходы к тому же голоданию полностью заимствованы из старинных методов оздоровления. И голодание по системе Поля Брега, и очень популярное интервальное голодание, все это применялось тысячелетия назад и сегодня продается нам под брендами дорогих диетологов и клиник. Я же предлагаю копнуть глубже, добиться максимального результата и при этом сохранить деньги. Но об этом в следующей части моего научно-практического повествования.

В целях получения более подробной информации подписывайтесь на паблики профессора Дмитрия Соина в инстаграм, фб, вк и на ютуб канал "Школа Соина".