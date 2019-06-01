Дмитрий Соин: мегаполисы сокращают население России. Русские могут исчезнуть. Видео!

Анализ причин сокращения коренного населения России в интервью с ректором Европейского института ЮСТО, социологом, профессором, исследователем возможностей человека Дмитрием Соиным. По мнению ученого и общественного деятеля - русские, как никогда близки к точке не возврата, когда убыль населения приобретет необратимый характер. Но пути к спасению есть. Видео!

Корр. Сегодня мы беседуем с ректором Европейского института JUSTO, профессором Дмитрием Юрьевичем Соиным. Добрый день! Согласно статистике, население России сокращается. Как Вы прокомментируете данную проблему?

Д.Ю. Эта проблема является реальной угрозой национальной безопасности страны и имеет внутри себя, в первую очередь, духовные истоки. Так же можно сказать о том вреде, который наносят социальные проблемы, разрушение традиций, боязнь за судьбу своих детей в случае, если родители не смогут обеспечить им необходимый материальный достаток. Отсутствие смыслов и целей приводит человека к наркомании и алкоголизму. Разрушение нравственных устоев создает предпосылки к тому, что количество разводов уже превысило по многим областям количество заключенных браков. С точки зрения социологии, это называется "сокращение количества семейных пар", если разводящихся больше, чем бракосочетаемых.

Мне кажется, что мы находимся на пороге очень трагического и очень значимого события, когда наш народ пройдет точку не возврата и уже никогда не сможет восстановить свои силы. Тогда о нашем народе можно будет говорить, как о многих народах, которые ушли с аванс сцены истории. Многие народы просто прекратили свое существование, и мы о них знаем только по учебникам истории. Сейчас их нет, хотя это были очень многочисленные народы.

В поисках ответа на вопрос "что делать?", "как быть?", как сохранить самое главное в любом государстве - население, я бы предложил обратить внимание на следующие моменты: п

Первый - урбанизация России. Есть прямая связь между ростом населения городов и падением рождаемости. В городе людям очень трудно содержать семьи и очень тяжело заниматься воспитанием детей. Городские семьи, как правило, малодетны либо бездетны вообще. Иногда детей заменяют тем, что заводят котов, собак, других домашних животных и этим довольствуются.

Второй момент. В городах очень распространены гражданские браки, которые никого ни к чему не обязывают. Люди просто сожительствуют и не хотят заводить детей. Сегодня они живут вместе, а завтра нет. Какие тут могут быть дети.

Третий момент - отрыв от корней. Русский человек - это человек земли. Поставят меня к стенке, наведут пулемет и скажут: "Придумай что-то другое про русских". Я все равно скажу: "Русский человек - это человек Земли. Земли и Солнца". Эти вещи всегда в народном эпосе, в сказаниях, в былинах. Все вокруг "Ясно солнышко и землицы происходит". А мы оторваны от этого. В мегаполисах мы практически не видим Солнца, потому что человек основную часть дня находится в затхлых офисах, в рабочих помещениях, потом спускается в метро и перемещается под землей либо в общественном транспорте. Потом мгновенно надо примчаться домой, упасть перед телевизором или за компьютером с бутылкой пива и чипсами, и на этом все заканчивается.

Понятно, что городской человек и от земли оторван. Он даже не ходит по ней, забыл, что такое ходить по земле. Пока я не занялся строительством Родовой усадьбы, я отметил, что несколько лет вообще не ходил по земле. Представьте человека, который не ходит по живой земле босиком. Асфальт, обувь, автомобиль и полный отрыв от той планеты, на которой ты живешь.

И, конечно, происходит очень сильный психоэмоциональный сдвиг. Он компенсируется тем, что человек начинает разлагаться, разваливаться. Он себя пытается стимулировать через алкоголь, наркотики, через какие-то забавы, но это не помогает. Это убивает еще сильнее. Прокатитесь по вечерней или ночной Москве. Люди бояться идти по домам. Они кучкуются в каких-то кафе, кальянных и прочее. Им важно, чтобы хоть кто-то рядом сидел, потому что кругом тотальное одиночество. Какое может быть народонаселение? Какие могут быть семьи?

Крепкая семья построена на том, что все ее члены совместно обеспечивают жизнь. В такой семье родители активно занимаются трудом и наращивают материальный потенциал. Старшие дети помогают родителям в производственной сфере. Это может быть тепличное хозяйство, комплекс по производству молочной продукции, овощей, фруктов, чего угодно. Средние дети ухаживают за самыми маленькими, чтобы родители и старшие могли заниматься своими делами. Вот что такое смысл понятия "семь я".

Еще совсем недавно русский человек знал кто и как должен садиться за стол, потому что за столом собирались огромные семьи. За столом могли сидеть бабушки с дедушками, папа с мамой, старшие братья и сестры, младшие, и каждый знал свое место, и кому в какой очереди наливался суп или компот. Это и есть семья - единый организм, живущий по понятным внутренним законам. Все остальное - это псевдосемья.

Я уверен в том, что пока не будет сделана политическая, административная ставка на поэтапное, грамотное, комфортное расселение людей по огромным опустевшим пространствам, по запустевшим деревням, по запустевшим малым городам России, у нас нет ни одного шанса поднять рождаемость. Не будут люди рожать в мегаполисах по 5-6 детей. Есть исключения, но в целом - не будут. Нет условий, нет возможностей. Срабатывает естественный инстинкт самосохранения. Каждый живущий здесь боится, что 2-3 ребенка будут очень сильным обременением.

А люди, живущие на земле, каждого родившегося ребенка боготворят и как ребенка, и как будущего помощника, которого надо всему научить в хозяйстве. Когда же родители достигают такого возраста, что не могут работать в полную силу, дети их подхватывают. Так создается понятие Рода и Родословной.

Сейчас модно ходить к разным психологам и копошиться в родовых проблемах. И вот в чем парадокс. Тысячи людей бегают по тренингам, где им раскладывают, какие у них есть родовые травмы и прочее, но при этом даже не задумываются, что у них нет собственного Рода и они не могут его создать. Вот такое мое мнение.

Корр. Спасибо, Дмитрий Юрьевич! Мы беседовали с ректором Европейского института JUSTO Дмитрием Юрьевичем Соиным. Всего доброго!



