Агрессивное мышление разрушает человека и цивилизацию

Сегодня мы беседуем с ректором Европейского института JUSTO, профессором Дмитрием Юрьевичем Соиным на тему массовой психологии. В частности коснемся вопроса природы человеческой агрессивности.

Кор. Дмитрий Юрьевич, как Вы думаете, почему человечество не может до сих пор избежать агрессии? Почему на земле так много войн и насилия?

Д.Ю. Я думаю, что проблема с одной стороны - в природе человека, а с другой стороны - в нашем воспитании. Человек, как один из видов живого мира, склонен к отстаиванию своих прав, к доминированию, к борьбе за ресурсы, к тому, чтобы победить оппонента и продемонстрировать свои большие возможности. Это и лежит в основе той самой, назовем это, естественной агрессивности.

Но возможно, она никогда бы себя не проявила, не будь соответственного социального фона, который создается процессом воспитания, образования, фона, который формируется самим обществом. Возьмем любой фрагмент в жизни сначала ребенка, потом подростка, потом молодого человека. На чем воспитываются дети уже в детском саду? Кто главные герои сказок, рассказов, повестей, которые адаптированы для детей? Это, как правило, персонажи, добивающиеся правды и справедливости через применение силы.

То есть, это различные истории, связанные с войнами. Даже сказочные персонажи постоянно друг с другом конфликтуют и убивают друг друга. Маленький ребенок уже приучается к тому, что убить кого-то - это хорошо, потому что врага надо уничтожить.

Не прививается понимание, что мир не прост, мир не совершенен, но менять его надо, начиная с себя самого и тогда начинает меняться окружение, социальный фон, социальное пространство вокруг и к тебе примыкает все больше и больше людей, которые тоже сконцентрированы на личной трансформации в положительную сторону.

Насаждается тема, когда придти помахать мечом, пушкой, либо пулеметом и есть путь к совершенству. Потом это все трансформируется в школу. В школьных учебниках истории все построено на войнах. Обратите внимание: практически вся школьная история - это война. Многие мне возразят и скажут: "Такая была человеческая история и она отображена в учебниках". Но, ребята, помимо этого бывали огромные пласты, связанные с развитием творчества, культуры, искусства, с достижениями в науке, медицине, философии, в духовных областях. Но, выпукло подается именно насилие.

Есть такая поговорка: "Тот, кто убивает одного, тот преступник. Тот, кто убивает многих - герой. Тот, кто убивает всех - это Бог". Мне кажется, эта триада очень сильно влияет на ментальность человека. Ребенку с детства внушают, что он должен быть первым. Причем первым любой ценой. Вот даже многие родители (и отчасти они правы, потому что в этом мире надо уметь себя защищать) отдают своих детей на единоборства не для того, чтобы они развили в себе ловкость, силу, координацию движений и прочее. Они их отдают для того, чтобы их ребенок потом навалял другому ребенку.

Смысл такой: ты иди на бокс или на борьбу или на карате, чтоб потом в классе ответить своим обидчикам. Изначально родители настраивают свое дитя, что он занимается борьбой для осуществления насилия. На государственном уровне и общественном уровне несомненно ярче, картиннее подавать истории, когда кто-то кого-то уничтожил и стал героем. Сложнее показать героический путь врача, педагога, ученого, художника, того же хлебороба, которые ежедневно совершают подвиги, каждый на своем рабочем месте. А о них вообще что-то есть? Кто-то видел последнее время хорошие качественные фильмы о созидательных профессиях? Основной массив, поток информации связан с тем, что есть некий конфликт. В этом конфликте участвуют плохие и хорошие люди, и хорошие люди в конце всех убивают. Но, если мы планируем на этом продолжать воспитывать поколение молодых людей, то ждать изменений в международной обстановке, ждать какой-то разрядки - бессмысленно.

Более того, мы никуда не уйдем ни от терроризма, ни от локальных войн, ни от того, что кто-то где-то захватил кого-то в заложники, а потом убил. Не уйдем от того, что кто-то ворвался в мечеть и расстрелял верующих, а другие ворвались в христианскую церковь, расстреляли верующих, а потом все вместе они ворвались в буддистскую церковь и там расстреляли верующих. Посмотрите, какой поток информации идет об этих убийствах. Убийства на военно-политической, на военно-экономической и религиозной почвах. Этническая там же где-то рядом. И это - основной поток.

На мой взгляд, человек по своей природе конкурентен. Был естественный отбор и люди, не способные к конкуренции естественным образом сошли с арены. Эта конкурентность присутствует в каждом из нас, каждый хочет выделиться, достичь каких-то результатов. К сожалению, данная предрасположенность самим процессом воспитания вольно или не вольно направляется в агрессивную сферу. И это ужасно, когда мы воспитываем детей на примерах, связанных с убийствами, чем бы они не мотивировались. Да, должны быть в истории герои, должны быть защитники Отечества. Но, не только они. История должна быть насыщена теми, кто созидал, развивал, делал достижения, которые двигали человечество вперед по магистральным путям науки, культуры, искусства, здравоохранения.

Кор. Спасибо, Дмитрий Юрьевич, за Ваше интересное мнение.

Д.Ю. Спасибо и вам!



