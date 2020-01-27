Черная Луна покидает Водолея и уходит в Рыбы

Астрологи бьют тревогу - мы стоим на пороге серьезных изменений в жизни людей. Сегодня Черная Луна покинет знак Водолея и уйдет в знак Рыб. Что это означает - рассказывает известный специалист Андрей Бухарин.

Сегодня вечером Чёрная Луна покидает зодиакальный знак Водолея, чтобы торжественно войти в знак Рыб.

Давайте разберёмся, что сулит нам этот переход, ведь «предупреждён – значит вооружён»!





Знак Рыб отвечает за высшую любовь, жертвенность, интуицию, религиозность, мистику, тайны, сострадание, но также и за манипулирование, интриги, обманы и предательства, искажение сознания и духовный дурман.





Лилит поднимет весь ил со дна небесно-чистого водоёма этого мистического Знака, проверяя нас на верность своим идеалам, духовную зрелость и внутреннюю чистоту. Сейчас, как никогда, от нас с вами потребуется ясность мыслей, чёткие нравственные ориентиры и стремление к истинной духовности.

Лилит проверит, насколько мы верны своим идеалам, легко ли нас сбить с пути, одурманить красивыми иллюзиями, и завлечь яркими обёртками. Искушения и соблазны будут проявляться в самых неожиданных местах. И нам с вами стоит быть к этому готовыми.





В этот период, а именно, с 3.05 2019 по 27.01.2020, с особенным рвением могут активизироваться различные секты, псевдодуховные сообщества, проявиться «истинные учителя и пророки», миссионеры и проповедники различных культов, иногда очень древних, а также, различные манипуляторы и мошенники. Это их время.





Люди с неустойчивой психикой и сбитыми, или ещё неустоявшимися, нравственными ориентирами, со склонностью к экзальтированности, мечтательности и лени, будут находиться в особой зоне риска. Вполне возможен всплеск алкоголизма и наркомании, неистовое желание уйти от жизненных проблем в привлекательный иллюзорный мир.





Будут разработаны новые компьютерные игры, способные особенно сильно навредить неокрепшим детским и подростковым умам. Лотерейные розыгрыши и финансовые пирамиды обретут армию новых поклонников, искренне верующих в то, что именно им улыбнётся добрая Фортуна. Старая добрая истина, что «бесплатный сыр только в мышеловке», будет казаться устаревшей поговоркой, которая, именно к ним, не имеет никакого отношения.





Нелегко будет представителям Знака Рыб, а также тем, у кого в этом знаке находятся важные планеты. По ним, если можно так выразиться, будет нанесён массированный удар, некоторым из них напрочь сбивающий ориентирование в происходящем. Им придётся приобрести в это время очень важный жизненный опыт.

Например, узнать, что альтруизм и жертвенность ни во всех случаях приносят пользу тем, кому направлены, и что уход в трансперсональное состояние никаким образом не поможет им решить проблемы материального мира, а только усугубит их.





Но я не зря в самом начале статьи напомнил известную поговорку. Всё можно преодолеть, если быть начеку, помнить о том, что любые иллюзии рассеиваются от ясного сознания, и внутреннего, накопленного нами, света. Старайтесь в любых непонятных ситуациях подключать разум и логику, при малейшем подозрении на недобросовестность, требовать предоставления фактов, не боясь обидеть кого-либо своим недоверием.

Проверяйте всё до мелочей. Одним словом – «включите» занудную Деву - противоположный Рыбам зодиакальный Знак. Яркий прожектор, которым обладает знак Девы, поможет вам высветить все мелкие недомолвки и недосказанности, все завуалированные проблемы и, маскирующиеся под добродетель, скрытые пороки.

В этот период придётся сто раз рассмотреть проблему со всех сторон, чтобы принять правильное решение. Стоит доверять мнению людей из вашего окружения, родившихся под знаком Девы. Да, иногда их мнение будет ранить своей безапелляционностью и жёсткостью, а представленные ими факты будут казаться грубыми и неуместными, особенно для зодиакальных Рыб, живущих впечатлениями, ощущениями, воспоминаниями, запахами, снами и предчувствиями, короче, всем тем, что нельзя осязать и подтвердить.





Очень поможет в проработке Лилит занятия живописью и поэзией. Стоит в это время окружить себя звучанием классической музыки, ведь уже общеизвестен факт того, что произведения Моцарта, Чайковского, Бетховена, Вивальди, Шопена обладают сверхположительным воздействием на психику человека, гармонизируя его внутреннее состояние.

В это время необходимо быть очень осторожными с употреблением алкоголя и любых дурманящих веществ, а также с практиками, изменяющими сознание.



