Сенсационные откровения психолога: одиночество разрушает личность.

Кор. Сегодня мы беседуем с ректором Европейского института JUSTO, профессором, академиком Международной Славянской Академии Дмитрием Юрьевич Соиным. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте.





Д.Ю. Здравствуйте.





Кор. Миллионы людей в наше время находятся в глубоком психологическом кризисе. Вы уже много лет занимаетесь проблематикой человека в мегаполисе. Как правило, это - одинокий человек. Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее. Что такое одиночество, к чему оно приводит и как его избежать?





Д.Ю. Да, действительно, огромное количество людей сегодня, даже по официальной статистике, испытывают психологические проблемы. Я когда-то даже удивился, узнав что в России, по данным из медицинских источников, в психологической помощи нуждаются 25% населения. Я думаю, что если этих людей разложить в привязке к месту жительства, то большинство из них - это жители крупных городов и особенно мегаполисов. Одна из причин психологических проблем в одиночестве человека. Представьте себе, как жить одному. Например, в местах лишения свободы нахождение в камере-одиночке считается очень серьезным наказанием. Когда у человека нет собеседника, нет друга, товарища, нет соучастника по бизнесу, по семейным отношениям - это очень плохо.





Причина одиночества в крупным городах вполне понятна. Очень быстро разрываются связи, которые существовали традиционно по вертикали и по горизонтали между людьми. По вертикали - это межпоколенческие связи (прабабушка, прадедушка, бабушка с дедушкой, папа с мамой, дети, их дети, внуки и так далее) и по горизонтали - это когда люди, например, в те же советские времена прекрасно знали своих соседей, могли заходить друг к другу в гости даже без особого предупреждения, могли общаться во дворе, играли в домино, какие-то посиделки. Люди выходили из квартир и могли просто вместе петь песни, отдыхать.

Сейчас этого практически нет. Человек находится в состоянии одиночества. Даже если он куда-то периодически вырывается, то это скорей какие-то спорадические вылазки. А так - это состояние социального вакуума. Поэтому люди находят выход в чем? Начинают метаться по злачным местам, по ночным клубам, по кафе, ресторанам, пытаясь там кого-то себе найти. Но парадокс в том, что в одном и том же месте собираются все одинокие люди, которые уже разучились общаться. Выпьют крепко, потусуются, возможен какой-то спорадический контакт, элементы романтики, может даже и секс, но это все ненадолго, потому что разучившись общаться, человек теряет способность к коммуникациям.





Это приводит к депрессивным состояниям, состояниям фрустрации. Возникают фобии. Одиночество - это всегда предвестник какой-то фобии. Возникают панические атаки, потому что в одиноком состоянии человек становится более уязвимой жертвой для любых панических атак. Представьте, не с кем поделиться, не с кем мгновенно встретиться, получить помощь, поддержку. Я считаю, что кризис мегаполисов, их катастрофа предопределена во многом тем, что здесь все больше людей, которые в социальном, экономическом и политическом плане очень уязвимы, а значит уязвима вся система.





Я считаю, что мы должны и обязаны научить людей выстраивать живые связи. Роковую роль сегодня играет интернет и социальные отношения в интернете. Внешне они вроде как даже помогают людям находить друг друга, переписываться, отправлять друг другу фотографии, файлы. Но, это не живое общение. Никто не знает, кто на самом деле на другом конце коммуникации. Это хорошо, если вы лично были знакомы, а потом стали общаться в Фейсбуке или ВКонтакте или в Инстаграмме. А бывает и анонимное общение происходит. Многим комфортнее, сидя в кресле, дома на диване переписываться одновременно сразу с десятью людьми, тратить на это время. А когда же вы вживую будете общаться? Когда вы увидитесь друг с другом, посмотрите друг другу в глаза? Ощутите взаимное тепло, энергетику? Поймете, что это то, что вам надо? Вот это общение, если речь идет о межличностном, с перспективой установления долговременных отношений, строения семьи.

Корр. Существует ли выход из трагической ситуации?





Д.Ю. Мне кажется, что необходим путь просвещения. Мы должны подробно, детально объяснить человеку, что нельзя подменять живое общение интерактивным. Это путь в никуда, путь в пустоту. Оно может быть связующим звеном для того, чтобы быстрее договориться о встрече, об участии в каких-то совместных мероприятиях, но не более того. Мы должны рассказать, какие существовали столетиями приемы коммуникаций, когда люди абсолютно спокойно садились за общий стол, вместе проводили время, совершали совместные походы. Я скажу, что Слава Богу, появляется прослойка личностей, которые именно так начинают проводить время. Они сбиваются в группы, совершают совместные походы на природу, в горы, организуют совместные спортивные мероприятия, выходы в кино, театры. Это - очень хороший симптом, но этого, к сожалению, мало.





С одной стороны, преодоление одиночества - это важный фактор в жизни каждого человека, который позволяет ему сохранять устойчивую психику, выстраивать долговременные, позитивные отношения в социуме, как на микроуровне (мужчина - женщина, родители - дети), так и на макроуровне, когда мы чувствуем себя комфортно в социуме, мы не боимся его. Сейчас очень распространено расстройство, когда люди боятся находиться в публичных местах. Это - реальные фобии. Здесь прослеживается серьезная, существенная стратегия.





Я сторонник небольших общин, которые могли бы локально самоорганизовываться в каких-то местах, желательно, чтобы это были экологически чистые территории с возможностью проживать не в скворечниках на 25 этаже, а на земле. Иметь свой дом, свою землю. Это тоже выход. Те, кто привязан к мегаполису вынуждены в них находиться, но реально значительная часть людей, которые мучаются в той же Москве, могут вполне спокойно дистанционно работать где угодно, при этом не испытывая напряжения, всей токсичности крупного города.





Преодоление одиночества человека - это важно и для государства, на мой взгляд. Потому что одинокие люди скорей станут жертвами деструктивных сект, радикальных групп, мошенников, преступников, потому что одиноким людям не с кем посоветоваться как правильно поступить. Давайте совместными усилиями преодолевать одиночество. Начнем с просвещения человека, с обучения его быть коммуникабельным, быть открытым и находить себе подобных, потому что это и создает основу для внутренней гармонии.

Корр. Благодарю, уважаемый Дмитрий Юрьевич!



