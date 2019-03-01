Бог любит традиционные и консервативные семьи. Видео о кризисе семьи!

Кризис общества, экономики, морали, политики во многом связан с кризисом семейных отношений. Семья - ячейка, клетка социума. От ее здоровья зависит самочувствие всего общества. Поэтому семья должна быть традиционной, консервативной и построенной на любви, считает профессор, социолог, ректор Европейского института ЮСТО Дмитрий Соин.

Предлагаем вниманию видео, в котором анализируется ситуация в области семейных отношений:

Корр. Мы беседуем с ректором Европейского института JUSTO, профессором, академиком Международной Славянской Академии Дмитрием Юрьевичем Соиным. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте.





Д.Ю. Приветствую!





Корр. Как Вы думаете, в каком состоянии сейчас находится семья и семейные отношения? Помогает ли она избежать одиночества? И каковы, по Вашему мнению, должны быть семейные отношения в идеале?





Д.Ю. К сожалению, сегодня семья как таковая пребывает в глубоком кризисе. Само представление о семье формировалось не с ходу и не сиюминутно. Это происходило столетиями и вырабатывалась самая оптимальная модель семьи, в которой присутствуют супруг, супруга, дети. Где-то рядом находятся родители супругов, то есть дедушки, бабушки. Еще в более широком варианте семья - это там, где присутствуют дяди, тети, братья, сестры. Вот это все и есть семья. Но, в своем сухом остатке, семья - это супруги и их дети.

Раньше с этим все было понятно. Классическая семья либо венчанная, либо расписанная в ЗАГСе. Это серьезный выбор, это соучастие родителей жениха с невестой и сватьев и прочее. Сейчас же этот элемент разрушен. Может это связано с динамикой жизни, с ее скоростью. Но, сейчас люди стали жить, не оформляя отношений. Внешне выглядит очень даже привелекательно. Ну а что? Вот мы полюбили друг друга, понравились друг другу или нам, к примеру, негде жить и мы решили жить вместе, чтоб удобнее было снимать квартиру. Я скажу, как психолог и социолог, что это очень большой минус, потому что такие отношения легко разрываются, когда нет дополнительно скрепляющих узы моментов, как роспись, как венчание. Такие пары, по статистике, на треть чаще распадаются. Пожили и разошлись. Все, до свидания. Так же не может длиться всю жизнь. Еще хочу сказать о чистоте супружеских отношений, межличностных отношений, построенных, в том числе, на интимной жизни. Я здесь не собираюсь призывать к морали или чистоте, или заявлять о том, что я - мегаморальный человек и сейчас вас всех научу. Просто хочу сказать с точки зрения специалиста-ученого, который данный вопрос исследовал. Раньше, десятилетия назад, уже не говорю в прошлые эпохи, супружеские измены - это было из ряда вон выходящим, осуждалось всеми и достаточно редко случалось. Почитайте классику. Да, романтик присутствует в очень многих произведениях от Дюма до Толстого, но то, что происходит сейчас - это масштабированная история, когда люди живут вместе и при том у них по два-три романа на стороне, любовники, любовницы и прочее. Все это, по сути, находится в одной постели. И это не есть хорошо, потому что может быть банальная история заражения венерическими болезнями, ВИЧ-инфекциями, гепатитами. На тонком плане - это уже не пара, когда все ходят на сторону.

Отсюда проистекают деформированные взгляды на семьи. Допустим, есть семьи, которые называются шведскими, когда в одной семье может находиться три, четыре, пять взрослых людей и они как-то сосуществуют, в том числе, в интимной жизни. Имеются пары, которые являются членами свингерских сообществ. Они ходят в подобные клубы, обмениваются партнерами и считают это нормальным. Есть, как кульминация всего этого - однополые пары.

Я здесь не призываю к гомофобии, но во всех Священных книгах, если мы говорим о религиозных людях, и в традиционном светском понимании, брак должен быть разнополым. Так распорядилась природа, что в браке должны быть мужчина с женщиной. Семья во многом от "семь я", то есть предполагает рождение детей. В однополом браке дети не могут родиться. Их можно, конечно, усыновлять, удочерять, но это другая история. Еще и возникает вопрос. Например, живут два гея и хотят усыновить ребенка. А где гарантия, что он в процессе не будет совращен? Нет никаких гарантий. Поэтому вокруг этого идут жесткие споры.

Я исхожу из того, что в 21-ом веке практически все поменяется. Поменяется человек, его взгляд на жизнь, на самого себя, на космос, на природу. Поменяются взгляды на планету земля. Люди начнут открывать в себе новые возможности, способности, начнут расширять свои горизонты. Но, одно должно быть, конечно, незыблемо. Незыблемой должна быть семья. Не могу не согласиться с Марксом и другими великими, которые исходили из того, что любое общество состоит из ячеек, как и наше тело состоит из клеток. Эти общественные ячейки - наши семьи. Насколько будут здоровыми семьи, настолько будет здоровым общество. Пока в обществе будут доминировать шведские, свингерские, однополые варианты семей, то такие формации постигнет участь той же античной Греции, которая была стерта с лица земли. Того же Древнего Рима в тот момент, когда они погрузились в жесткий разврат и это все было сметено варварами, они все погибли под мечами. Это касается любых других цивилизаций, которые заступают за данную черту.

Я думаю, нам нужны специальные программы, которые бы обучали людей, возможно даже с юных лет, семьеведению. Не просто вскользь проскакали галопом по Европам, что вот есть семья, которая формируется в результате брака или совместного проживания двоих и более людей, и в семье есть бюджет и свои интересы. Этого не достаточно. Надо подать людям философию семьи, психологию семьи, духовность семьи. Только в совокупности может быть результат. Я думаю, что социальное разрушение, когда не рождаются дети, когда много бездетных, много неполных семей, семей где процветает алкоголизм,наркомания, где никто не следит за детьми, еще можно преодолеть. Упустим время, вся страна качнется так, что мало не покажется, потому что не будет внутренней основы, не будет стержня.

По этой причине, в первую очередь, я изменяю своему принципу динамичного движения вперед и постоянного самосовершенствования, и говорю, что нам нужны классические семьи. Все остальное должно двигаться вперед. А вот семья - это тысячелетний институт. Давайте его беречь, лелеять и развивать именно в таком ключе.

Корр. А нормальная классическая семья помогает избежать человеку одиночества?

Д.Ю. Несомненно. Прдставьте себе, когда у вас есть два сценария. Придти домой и погрузиться в одинокое шатание по квартире между холодильником, телевизором и интернетом и потом в одиночестве заснуть и точно также проснуться. Или, когда вы свою деятельность подчиняете тому, что вас кто-то ждет. Допустим, мужчина идет на работу с мыслями заработать денег для того, чтобы принести их в семью. Жена ждет его дома, готовит ужин, занимается хозяйственными делами, понимая что муж работает и ему необходима поддержка. Вместе они любят друг друга, а

в совокупности вся их деятельность направлена на то, что у них есть дети и этим детям они посвящают себя. Они предпринимают усилия, чтоб дети учились, питались, развивались, занимались спортом, музыкой, искусствами. И, конечно, первое лекарство от одиночества - это семья.