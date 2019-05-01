Дмитрий Соин: окружение из дураков или дурак в окружении. Как торить свой путь

Многие люди недовольны своим окружением, но не могут его поменять. Поговорка: скажи мне кто твой друг, я скажу тебе кто ты. Эта поговорка актуальна для социума. О том, как менять свое окружение с негативного на позитивное, в интервью с ректором Европейского института ЮСТО, психологом и профессором Дмитрием Соиным.



Корр. Сегодня в фокусе нашего внимания академик Международной Славянской Академии, ректор Европейского института JUSTO Соин Дмитрий Юрьевич. Добрый день, Дмитрий Юрьевич!

Д.Ю. Приветствую вас!

Корр. Многие люди не удовлетворены своим окружением. Пытаются его поменять, но у них ничего не получается. Как Вы думаете, Дмитрий Юрьевич, каким образом это можно сделать?

Действительно, это очень большая проблема, которая мучает многих мыслящих людей. Скажи мне, кто твой друг, и я тебе скажу, кто ты. Рыбак рыбака видит издалека. Многие поговорки родились не на голом месте. Есть еще такое выражение, что короля танцует или делает свита. Так и каждого из нас во многом делает наше окружение. Если наше окружение состоит из маргиналов, из людей, ведущих дегенеративный образ жизни, из людей, которые предпочитают проводить время в пьяном угаре, в сигаретном дыму, еще, не дай Бог, в наркотиках, из людей, которые склонны к различным психологическим и сексуальным деформациям, то, конечно, какое может быть развитие? Развития никакого не будет. Человек под воздействием окружения, сам в итоге начнет пить, курить, употреблять всякую дурь и саморазрушаться.

Поэтому выбор окружения - очень мощный фактор, который нас формирует, помогает двигаться вперед. Но, окружение, как правило, нас не отпускает. Почему? Потому что деструктивные люди так устроены. Они не выпускают из своей среды жертв этой деструкции. Они заинтересованы в том, чтобы их становилось все больше, потому что, когда человек, например, пьянствует или употребляет наркотики, ему важно, чтобы рядом это тоже кто-то делал, как подтверждение, что он не один такой. Нас же много, нас большинство, значит мы идем по правильному пути. Человек хочет бросить пить, а они будут настраивать на то, чтобы он с ними выпил. Человек захочет бросить курить, они будут настаивать на том, чтобы он с ними покурил.

Можно всякие советы давать: поменять место жительства, работу, места отдыха, но ты все-равно будешь за собой тянуть окружение, и оно будет тянуться за тобой. Изменение ситуации возможно только в одном случае, если человек берет и проявляет железную волю и говорит сам себе:"Все! Прошлой жизни места нет. Я буду меняться. Я стану другим". Он четко и ясно заявит, в первую очередь, самому себе, а затем и людям, с которыми общается, что он отказался от алкоголя. Они будут биться в истерике, приводить тысячу аргументов, почему надо выпить, а надо говорить:"Спасибо. Мне нельзя". Как это аргументировать? Да, можно по-разному: мама не разрешает, врачи запретили, мне противно, не могу смотреть, меня тошнит при виде алкоголя. Тысяча и один способ. Но, главное, проявлять железную волю и не поддаваться. Потом, точно так же, отказаться от курения. Если, не дай Бог, кто-то был подвержен употреблению каких либо стимуляторов, отказаться и от них.

И вы знаете, что начнет происходить? Постепенно люди, которые пьют, курят и дуреют, сами отвалят, так как им с вами будет не интересно. А вы получите новое окружение. Сначало появится два, три, пять человек, потом их станет все больше и больше. Это будут ваши единомышленники, например, по саморазвитию, здоровому образу жизни, по креативным проектам, которые связаны с развитием творчества, с развитием тонких психологических энергий. И вот так можно поменять окружение.

Будучи в свое время офицером, в 2000 году, под воздействием философии саморазвития, я в какой-то день встал и сказал:"Все. Я спиртное не употребляю (курить - не курил, слава Богу), не употребляю мясо, не употребляю стимуляторы". В начале это был взрыв, как, если бы ядерная бомба взорвалась. Кто служил в армии, в офицерском корпусе, знают, как тяжело там не пить, потому что это часть, к огромному сожалению, данной культуры. Военные все должны обмыть - от званий и должностей до отпусков и наград. Тысяча и один повод выпить. Но, постепенно все успокоилось. Постепенно мои сослуживцы стали даже видеть в этом плюсы. Я был трезвый во всех компаниях и, если что, мог сесть за руль, подстраховать, урегулировать конфликтную ситуацию. Все поняли, какой же это плюс, что я не пью. Многие из моих сослуживцев в итоге стали заниматься йогой, гимнастикой, изменили питание, полностью перестали употреблять спиртное, либо существенно сократили употребление спиртных напитков.

Личный пример. Только это и работает. Я вот куда не приезжаю (в последнее время сменил несколько мест жительства), в конечном итоге, меня всегда окружают люди, идущие по пути саморазвития. Подобное притягивает подобное. Нет в окружении людей, которые постоянно тянут меня напиться или подебоширить или еще что-то. Их просто нет, потому что мне с ними не интересно, а им тем более не интересно со мной. Вот так мы может поменять окружение. Рекомендую начинать с себя.

Спасибо, Дмитрий Юрьевич



