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Вячеслав Смирнов: должны ли религиозные евреи в армии служить?

Вячеслав Смирнов: должны ли религиозные евреи в армии служить?

Эксперты // 21:16, 30 мая 2019 // 160
Концептуальный вопрос устройства израильского общества поднял ведущий социолог и политтехнолог России, директор Научно-исследовательского института политической социологии Вячеслав Смирнов. Он звучит так: должны ли религиозные евреи в армии служить?
 
Приводим выдержку из поста Вячеслава Смирнова в ФБ: "Израильский кризис напомнил нам, что вопрос о том «Должны ли религиозные евреии служить в армии?» весьма не прост. Он звучит в других странах иначе, да и не всегда так актуален.
 
«Должен ли раб Господень служить иной общине кроме религиозной и иному царю кроме Вседержителя»? Совместим ли патриотизм и чистое христианство или ислам? Возможно ли вообще верующему отвлекаться на мирское от спасения души?".

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