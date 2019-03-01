Дмитрий Соин: о высшем образовании без фанатизма и иллюзий

Сегодня высшее образование является важным атрибутом успешного человека, считает ректор Европейского института ЮСТО, профессор Дмитрий Соин. Но почему тогда миллионы обладателей дипломов ВУЗов сталкиваются с карьерными и финансовыми проблемами, почему в них зреет неудовлетворенность собой? На эти и не только вопросы мы услышим ответ в интервью с Дмитрием Соиным.

Опытный педагог предлагает свою систему анализа ошибок при выборе образования, которые в последствии отправляют человека на обочину жизни. Так же Дмитрий Соин объясняет, почему реальной разницы между государственными и частными ВУЗами практически нет. И там и там преподают фактически одни и те же педагоги. Предлагаем вниманию видео с детальным рассмотрением проблем возникающих при выборе высшего образования!



