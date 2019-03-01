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Дмитрий Соин: о высшем образовании без фанатизма и иллюзий

Дмитрий Соин: о высшем образовании без фанатизма и иллюзий

Общество // 21:19, 2 марта 2019 // 133
Сегодня высшее образование является важным атрибутом успешного человека, считает ректор Европейского института ЮСТО, профессор Дмитрий Соин. Но почему тогда миллионы обладателей дипломов ВУЗов сталкиваются с карьерными и финансовыми проблемами, почему в них зреет неудовлетворенность собой? На эти и не только вопросы мы услышим ответ в интервью с Дмитрием Соиным.
 
Опытный педагог предлагает свою систему анализа ошибок при выборе образования, которые в последствии отправляют человека на обочину жизни. Так же Дмитрий Соин объясняет,  почему реальной разницы между государственными и частными ВУЗами практически нет. И там и там преподают фактически одни и те же педагоги. Предлагаем вниманию видео с детальным рассмотрением проблем возникающих при выборе высшего образования!

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