Паранормальный снегопад в Москве вызвал непреодолимые пробки

Паранормальный снегопад в Москве частично парализовал жизнь столицы России. Существенно пострадало движение автотранспорта. На главных магистралях Москвы образовались пробки. Поступает информация о многочисленных авариях. Это еще более тормозит движение автотранспорта.

Сложная ситуация в аэропортах столицы. Снегопад ощутимо затруднил их работу. Одновременно с этим возрасла нагрузка на общественный транспорт. Городские службы рекомендуют москвичам и гостям столицы не садиться за руль во избежание аварий и многочасового времяпровождения в пробках.

Мы продолжим информировать и развитии погодной аномалии в Москве.