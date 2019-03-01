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Паранормальный снегопад в Москве вызвал непреодолимые пробки

Паранормальный снегопад в Москве вызвал непреодолимые пробки

Общество // Сегодня, 07:07 // 0
Паранормальный снегопад в Москве частично парализовал жизнь столицы России. Существенно пострадало движение автотранспорта. На главных магистралях Москвы образовались пробки. Поступает информация о многочисленных авариях. Это еще более тормозит движение автотранспорта.
 
Сложная ситуация в аэропортах столицы. Снегопад ощутимо затруднил их работу. Одновременно с этим возрасла нагрузка на общественный транспорт. Городские службы рекомендуют москвичам и гостям столицы не садиться за руль во избежание аварий и многочасового времяпровождения в пробках.
 
Мы продолжим информировать и развитии погодной аномалии в Москве.

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