Дмитрий Соин: истинный успех – это обретение ГАРМОНИИ! Видео!

Быть успешным - это модно. На этом построены бизнес-тренинги, практикумы личностного роста и позиционирование современного человека. Что такое истинный и ложный успех рассказывает ректор Европейского института ЮСТО, исследователь способностей человека, профессор Дмитрий Соин.

Корр. Мы беседуем с ректором Европейского института JUSTO, профессором, академиком Международной Славянской Академии Дмитрием Юрьевич Соиным. Дмитрий Юрьевич, добрый день.





Д.Ю. Добрый день!





Корр. Вы часто говорите о том, что есть успех истинный и есть успех ложный. Скажите, пожалуйста, действительно ли существует эта разница и как отделить одно от другого?





Д.Ю. Я люблю эту тему, люблю этот вопрос, потому что многие люди не понимают, что действительно существует истинный и ложный успех. Истинный успех навсегда останется с человеком, он будет его стержнем, его магнитом и его светом. Что касается ложного успеха - он как приходит, так и уходит. Зачастую приходит и уходит, нанеся большой урон тому, кто думал, что он стал наконец успешным и обрел счастье.





Поэтому важнейшее отличие истинного успеха от ложного в том, что истинный связан с саморазвитием, с духовным совершенствованием человека, с его такими приобретениями, как семья, дети, с приобретениями, которые касаются важнейших элементов осмысления самого себя, осмысления окружающего мира, постижения этого всего. Самое главное качество истинного успеха - это обретение ГАРМОНИИ.





Дисгармония всегда связана с проблемами, с болезнями, с психическими и психологическими расстройствами, а вот гармония - всегда хорошо. Такие люди просто счастливы. Истинный успех приносит долговременное счастье, а ложный - это успех, основанный на стереотипах, на навязанных нам стандартах поведения, социальных представлениях о том, как мы должны выглядеть и жить.

К примеру, человек хапнул денег и думает, что он успешен. На самом деле он несчастен, потому что после того, как он каким-то незаконным или мошенническим способом присвоил средства, его постоянно будет мучить вопрос, как сохранить эти деньги, как избежать наказания, каким образом легализовать эти деньги. В итоге, он может пострадать из-за этого.





Ложный успех - это когда тебя показывают все телеканалы и ты счастлив, ты думаешь: "Какой я крутой, меня все показывают, я же известный, я иду - все оборачиваются". Это тоже ложный успех, основанный на эго. Но в тот момент, когда по каким-то причинам тебя перестанут показывать (мало ли что может измениться) ты испытаешь гиперстресс и этот факт становится настолько мощным потрясением, что люди начинают пить, употреблять наркотики, становятся маргинальными. История знает массу случаев, когда такой имиджевый крах приводил даже к самоубийствам. Либо потере разума. Такие люди часто попадают в психиатрические лечебницы. Ложный успех всегда киношный. Он берется откуда-то, из каких-то телепрограмм, фильмов, книг, которые буквально генерируют в нас желание к обогащению, внешним проявлениям: машина, элитное жилье, элитная одежда.

Все это смешно. Когда ко мне подходят и говорят:"Смотрите, у нее сумка "Louis Vuitton", она стоит 400.000 рублей", я говорю: "Ну и дура она, наверное". "Но, как же, эта сумка стоит таких денег!" "Точно такая же по объему и по качеству вот тут стоит не 400.000 рублей, а допустим, 4.000 рублей". Разница лишь в бренде. Это касается любой одежды, любых аксессуаров. Когда человек помешан на этом и воспринимает уровень успешности сквозь призму обладания вот этой мишурой, этими ложными ценностями - это и есть порочная успешность.

Хочу особо подчеркнуть. Представьте себе людей, которые может не столь богаты, они не носят брендовой одежды, не ездят на ролс ройсах или на бентли, но они гармоничны и счастливы. Они пребывают во внутренней гармонии, воспринимают этот мир сквозь призму своего текущего состояния. Их характеризует внутренняя уравновешенность, хорошая добрая самоудовлетворенность, их характеризует способность не генерировать агрессию.

Агрессия проистекает во многом из того, что мы, насмотревшись всяких фильмов и глянцевых журналов, начинаем агрессивно смотреть на мир, потому что у нас, например, нет этой машины, нет этих апартаментов, этой одежды. У гармоничного человека такого никогда не будет. Ведь он пребывает в гармонии, он спокоен и уравновешен.

Я слагаю настоящую успешность из таких факторов, как гармония, здоровье, жизненная энергия, духовность и способность к саморазвитию.





Корр. Спасибо, Дмитрий Юрьевич.