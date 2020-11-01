Дмитрий Соин: одиночество в большом городе

Ректор Европейского института ЮСТО, профессор, психолог, социолог Дмитрий Соин, дал оценку такому явлению как одиночество современного человека.

Почему люди одиноки? Что делает их одинокими? Такими люди были всегда, во все эпохи случалось так, что человек не мог найти себе пару. Если мы говорим об этом как о массовом явлении, катастрофического характера, оно приобрело такое значение в 20 - 21 веке.

В результате чего, как грибы после дождя, начали расти всякие брачные агентства, начали появляться свахи и сваты - это превратилось в целую бизнес индустрию. Как правило в таких местах разводят на деньги не давая результата.

В первую очередь я хотел поговорить с вами о самой причине одиночества человека. Первая - это карьеризм современных людей и особенно женщин, которые все активней уходят в карьеру, тем самым сокращая пространство для личной жизни, а с точки зрения энергетики - это уйти в мужские энергии.

Карьера - это всегда мужская энергия, женской энергии в карьере нет. Женская энергия - это семья, дети, домашний очаг. Уходя в карьеру женщина, теряет много времени, которое могла бы использовать на обустройство личной жизни.

Также женщина напитывается мужской энергией и начинает меньше ухаживать за собой. Такой пример можно увидеть в фильме "Служебный роман".

Второй фактор, который крадет у нас личную жизнь - это помешанность на деньгах. Современный мир он помешан не только на карьере, но и на деньгах, которые крадут у вас сексуальную энергию. В погоне за деньгами, люди оставляют личную жизнь на втором плане.

Третий фактор - это творческая натура человека. Как правило, художники, поэты, писатели это одинокие люди. У человека есть определенный объем энергии и он может эту энергию тратить либо на обустройство личной жизни, либо на карьеру, зарабатывание денег и другое.

Если это сбалансировано, мы видим отличный результат. Когда у владельца фирмы, есть хорошая семья рядом. Но если все положить на алтарь карьеры, то личной жизни не будет и это нужно понимать. Таким образом, человек должен уметь формировать баланс энергетических потоков и правильно их распределять.