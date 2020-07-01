Одиночество успешных женщин: причины и следствия

ИА"ТИРАС", публикует концептуальный диалог профессора Дмитрия Соина и писателя Святослава Дубянского на тему одиночества успешных женщин:



Святослав: Возникает сразу несколько вопросов. Во-первых, что такое успех?



Дмитрий Соин: Успех-это абсолютно субъективная категория, потому что успешность связывают с уровнем финансов, известности. Успешность-это признание того, что ты чего-то достиг в какой-либо сфере. И совокупность этих категорий позволяет сказать, что успешность-это очень широкое понятие, которое в узком смысле сводится к следующему: признание за человеком и достижение в той или иной области.

Святослав: Но мы как эзотерики понимаем, что успех гораздо тоньше. И я считаю, что успех-это счастье. Предлагаю вернуться к вопросу, в чем причины одиночества успешных женщин?



Дмитрий Соин: В первую очередь, успешность поглощает человека. А женщин, это касается особенно(но это не точно)))). Потому что, когда женщина делает выбор в сторону политики, финансовой и социальной карьеры, то она жертвует своим женским началом.(что конечно бред полнейший) Не зря у нас проект называется «Предназначение и смысл». Уход женщины в бизнес и карьеру означает жертвенность. И в первую очередь она жертвует своей женской природой, которая ориентирована на создание семьи.(кажется у меня начинает идти кровь из глаз, но я держусь). Исторически формирование женщин, как сообщества, генерировалось в мягкую женскую энергетику. Это энергетика любви и магнетизма, который притягивает мужчину, как главу семьи. И он при этом впадает в зависимость от женщины, потому что она является его шеей.(или он просто наркоман) И в классической модели, мужчина обращает к женщине возможность обеспечить ей жизненный базис: жилье, продукты, вещи итд. Женщина в ответ манифестирует подарить ему любовь, в том числе и секс. Мужчина, получая в ответ сексуальную энергию женщины, растет на этой волне, у него появляется много амбиций, потому что он хочет демонстрировать ей свою маскулинность. И когда он прорывается в манипуру-третью чакру, он приобретает всё больше финансовых возможностей, начинает приумножать то, что улучшает благосостояние семьи. Это транслируется на женщину. Она видит, что от своего мужчины получает всё больше и больше и у неё открывается сердце. Чувствуя эту сердечную энергию, мужчина превращается в лидера. У него открывается вишудха-пятая чакра. Женская энергия-энергия духовности, энергия веры в бога. И вот в этот момент мужчина и женщина составляют единое духовное целое.

Что происходит с карьерной женщиной? Она отрезает это. У неё нет времени на то, чтобы что-то дарить мужчине, она поглощена решением конкретных задач. Я несколько раз сталкивался с этой ситуацией, когда у нашего института был договор с одним брачным агентством Москвы. Суть договора была в том, что мы консультировали с точки зрения психологии клиенток этого агентства. И они отправляли тех женщин, которые проваливали уже два-три свидания. Когда мы подписали договор, я не ожидал, что придут симпатичные барышни от 25 до 45 лет. И они все были состоятельными. Реально красивые, но одинокие женщины. Они задавались вопросом, почему мужчины от них бегут. И это, побудило меня посмотреть на проблему ещё глубже. Ведь мужчина, как карась, чувствует женскую энергию и реагирует на качество женской энергии, на способность к женскому магнетизму. И женщина внешне, необязательно должна быть фотомоделью. Бывает, женщина не очень внешне, но рядом с ней красавец мужчина, потому что у неё такая энергетика. Только энергетическая перезагрузка может спасти ситуацию, а другие ухищрения: салоны красоты, брендовая одежда-не работают. И я тогда провёл уникальную работу, когда мы через упражнения, через работу с сознанием, через психологические тренинги и даже через специальные упражнения, которые усиливают генирацию энергии меняли их. Ещё бывает то, когда после рождения детей женщина резко теряет энергетику и в этот момент мужчина, не чувствуя прежней энергии уходит.

Святослав: Я с тобой частично соглашусь, но конечно же с оговоркой. Конечно существует какой- то традиционный взгляд на семью. И в соответствии с этим, мужчина-глава семьи. Он зарабатывает деньги и хочет реализовывать свои творческие потенциалы. А женщина-хранительница очага. И для какой-то части мужчин и женщин эта модель достаточно традиционна. Неважно в какой традиции родился человек. Но всё таки в современную эпоху, реальность совершенно иная. И множество женщин задаются вопросом о творческой реализации. А иногда мужчина просто боится, что женщина может быть более успешной во многих сферах, а не только на кухне. Ведь бывает, что женщина становится лучше во многих сферах и обгоняет мужчин.

