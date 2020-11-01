Дмитрий Соин: молдавский маятник качнулся на Запад. Но схватка еще впереди

Экс-депутат Верховного Совета Приднестровья, политический аналитик, профессор Дмитрий Соин дал оценку первому туру выборов президента Молдовы.

"Судя по итоговым цифрам голосования, прозападные силы проявили большую организованность и консолидацию. Мая Санду вышла на первое место, что конечно не означает победы во втором туре, но имеет важное психологическое значение.

Игорь Додон не сломлен, но надломлен. Ему пророчили уверенную победу в первом туре, но тут его ждало лишь второе место. Однако силы на реванш у него есть. Плюс поддержка Москвы. Но у Майи Санду за спиной ЕС, Румыния и американцы.

Теперь остается ждать лобовую атаку во втором туре.





Что касается цифр то они на данную минуту таковы и практически не изменятся. Лишь отмечу, что "золотой фишкой" второго тура станут 16% Ренато Усатого. Куда они лягут, тот и победит.