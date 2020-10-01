Пришло время экологического миротворчества! Присоединяйтесь!

Сегодня наш корреспондент, Максим Рапопорт, встретился с Вице президентом Альянса народов Мира, Президентом Федерации Езидов Мира & Благотворительного фонда Лалеш – Ишханом Расоевым.

Ишхан Георгиевич Расоев - Вице президент Альянса народов Мира, Президент Федерации Езидов Мира & Благотворительного фонда Лалеш

корр. Добрый день, Ишхан Георгиевич. С момента нашей первой встречи прошло чуть больше двух месяцев а событий в Мире произошло столько, что хватило бы на несколько лет. И вот буквально на днях разгорелся конфликт между Азербайджаном и Арменией, конфликт в котором Альянсу народов Мира и Economic Peace Center, после Вашингтонского Триумфа, связанного с подписанием соглашений Израиля с ОАЭ и Бахрейном, предстоит попробовать себя в качестве миротворца, как говорится, «на передовой». Что Вы можете сказать об этом ?

Ишхан Расоев. Здравствуйте Максим. Время действительно ускоряется и это заставляет постоянно корректировать наши планы. И если еще неделю назад, мы с Вами, обсуждая предстоящее интервью, говорили о закладке фундамента Езидского Храма в Краснодаре, развитии территорий компактного проживания Езидов в Курдистане и обсуждали варианты сценария сериала о Езидах, то сегодня, к моему великому сожалению, на повестке дня война, с её жестокостью, вероломством, кровью и увы … с её жертвами, среди которых, есть и представители нашей нации, включая и тех, с кем был знаком лично или имею общих родственников и друзей.

Война в Карабахе, бессмысленная и беспощадная. Фото сделано 13 часов назад.

Все это с болью отзывается в сердце. Но как вице президент Альянса народов Мира, я не могу позволить себе, даже в такие тяжелые моменты, какие либо субъективные оценки происходящего, понимая, что у враждующих сторон есть своя правда и своя боль.

По этому, говоря с позиции одного из руководителей Альянса народов Мира, я выражаю надежду, колоссальный жизненный, профессиональный опыт и огромные международные связи моих коллег, руководителей Альянса народов Мира и Economic Peace Center Аюба Кара и д-ра Александера Шапиро – Сулимана, позволят повлиять на ситуацию вокруг Карабаха, позитивным образом.

Аюб Кара и д-р Александер Шапиро - Сулиман

И я не только надеюсь и молю Бога об этом, но и всячески помогаю Им, по мере моих сил и возможностей. Так же, Альянс народов Мира, возлагает большие надежды , на формирующийся под руководством нашего коллеги, опытного Российского дипломата (и поэта) Николая Жданова Луценко, Проект по созданию "Лиги непризнанных государств и территорий” .

Николай Иванович Жданов - Луценко, дипломат, поэт, руководитель оргкомитета по созданию Лиги непризнанных государств и территорий при Альянсе народов Мира.

корр . Вот кстати, прямо сегодня, в адрес Альянса народов Мира и Economic peace center, пришло послание от Дмитрия Соина, лидера эко системы Восхождение, организации которая занимается развитием сети агро эко поселений, автора системы выживания в экстремальных ситуациях "АНТИПАНИКА", ставшей весьма популярной в условиях пандемии в Московском мегаполисе. Насколько мне известно, Дмитрий Соин сам является уроженцем такой непризнанной территории – Приднестровской Молдавской Республики, и в свое время даже баллотировался там, на пост Президента, был депутатом Парламента Республики и лидером одной из политических партий.

Профессор Дмитрий Соин

Так вот Дмитрий Соин, в своем обращении, предложил замечательную, на мой взгляд Идею, рассмотреть создание сети инновационных агро эко поселений (на кооперативной основе) – как новый формат Миротворчества. Как говорится – масло, вместо пушек. Причем не только масло, а еще и полная продовольственная, экономическая, энергетическая и экологическая самодостаточность каждого такого Поселения. Как на Ваш взгляд, такой подход может быть применим к возможности организации мест компактного проживания Езидов в Иракском Курдистане ?

Ишхан Расоев. Вы знаете, мы с коллегами из нашего Проектного офиса, уже некоторое время назад, начали проработку Проекта по созданию на территории компактного проживания Езидов в Иракском Курдистане, по оси Долина Храма Лалеш – город Синджар, своего рода инновационного этно - конфенсионального агро эко техно парка, который со временем мог бы стать основой для создания Автономной территории Езидов в составе Иракского Курдистана. Поскольку работа над проектом началась всего несколько месяцев назад, говорить на данный момент о каких то конкретных деталях еще рано, но общая идея Проекта уже вырисовывается.

корр . И какова же она ?

Ишхан Расоев. Главная идея нашего проекта основана на принципе Устойчивого развития территории в период пандемии и ожиданием, предстоящих в связи с ней серии глобальных вызовов, которыми, по прогнозам ученых, могут стать: голод, перебои с энерго снабжением, водой, экологические и техногенные катастрофы. Это, как говорится, с одной стороны. С другой стороны, ориентируясь на благоприятный сценарий развития, мы так же планируем возможность развития на данной территории в качестве международного туристического центра.

Таким образом, благодаря синергии этих направлений, мы намерены добиться создание на территории будущей Автономии, точки Устойчивого развития, благодаря которому Иракский Курдистан сможет получить мощный импульс для того, что бы в свою очередь, стать на Ближнем Востоке одним из основных Региональных центров.

Я не хотел бы в данном интервью затрагивать тему будущего политического устройства Иракского Курдистана, ибо этот вопрос никак не входит в нашу компетенцию, но при этом мы стремимся сделать так, что бы территория проживания Езидов, стала точкой устойчивого развития по всем направлениям: экономика, экология, культура, туризм и т.п. Ну и при этом, не надо забывать, что Храм Лалеш, является одним из сакральных мест Мирового значения, своего рода – Местом силы и от того, в каком состоянии, в данный конкретный момент находится это Место силы, зависит то, будет ли вокруг него гармония и процветание либо упадок и разруха. Причем возможно не только вокруг него, но и далеко за его пределами. Ведь все то, что творится сегодня в Мире – вероятно и есть результат того, что Сакральные точки нашего Мира, находятся сейчас в весьма запущенном состоянии. Это наверно как в организме человека – есть какие то точки (органы) состояние от состояния которых, зависит здоровье всего организма.

Корр. Прекрасная аналогия. Получается, для того что бы Мир восстановился, Человечество должно для начала привести в порядок Сакральные точки на Земле – Места Силы. В принципе очень логично. Тогда позвольте Вас спросить, в названии Проекта, Вы употребили сложный термин - инновационный этно - конфенсиональный агро эко техно парк. Могли бы Вы пояснить значение этой терминологии ? И как это все может соотноситься с идеей возможной Автономии Езидов ?

Ишхан Расоев . Постараюсь объяснить. Знаете, мы ведь не зря сейчас начали говорить о Новом формате Миротворчества, я бы даже сказал, об использовании Новых гуманитарных технологий. Что это такое ?

Вот прямо сейчас, весь Мир говорит о Карабахе (Арцахе). Не вдаваясь в историю и не говоря о том, кто прав и кто виноват, хочу обратить внимание на то, что завоевать Независимость можно. Но вот удержать эту независимость, не создав на территории ничего, что бы послужило устойчивому развитию этой территории – дело довольно тяжелое и в итоге, как оказывается, затратное. Понимаете, если Ваша территория является «черной дырой», то ничего, кроме проблем, Вы от неё не получите.

К сожалению, сегодня, практически все непризнанные территории, являются своего рода «черными или серыми дырами», в которые, как в воронку, утекают ресурсы, время, человеческие жизни, надежды на будущее. Создавая Лигу непризнанных государств и территорий, наш Альянс (народов Мира) совместно с Economic Peace Center, как раз, прежде всего думаем о том, как создать универсальный механизм, способный переформатировать эти «черные дыры» в процветающие территории, основанные на принципах Устойчивого развития и благополучия. По этому мы, говоря об Автономии Езидов в составе Иракского Курдистана, прежде всего думаем о том, каким образом эта Автономия может быть полезна не только для самой себя, но и для Курдистана, для Ирака и для всего Ближневосточного региона. Ведь история этих мест – Междуречья (Месопотамии) – начинается по сути с Библейских времен Сотворения Мира. И согласно нашим преданиям, Храм Лалеш находится на ней именно с этих, незапамятных времен, являясь, своего рода Сакральным истоком ВСЕХ Авраамических религий. Именно из этих мест отправился наш праотец Авраам со своей женой Саррой в свой легендарный вояж на юг, в Египет а затем и в Землю Обетованную.

И именно по этому, говоря об этно – конфессиональном сегменте нашего Парка, мы имеем ввиду, прежде всего наш Храм Лалеш, который, как многие наверно пока не знают – является значительно более древним по отношению ко многим Мировым святыням. Для примера, я бы стравнил такой этно – конфессиональный парк, с Ватиканом в составе Итальянского города Рим.

Лалеш - Храм Езидов

И с этой точки зрения, Храм Лалеш – как объект Паломнического туризма, вполне может стать для Иракского Курдистана, именно таким аналогом Ватикана.

Что же касается определений «агро эко техно парк» - то это означает, что рассматриваемая нами территория, выходит за рамки Сакральной территории Храма а следовательно, в нашем Проекте, нам следует рассматривать Её комплексное развитие. В этой связи, возникает весьма интересная историческая параллель - ведь неподалеку от Долины Лалеш, около города Дахук, находятся остатки самого инновационного для своего времени акведука, который, согласно некоторым предположениям, мог питать Второе Чудо Света - Сады Семирамиды . Кстати сегодня многие Страны, пытаются воспроизвести идею Садов Семирамиды на своей территории.

И следовательно, в условиях «непредсказуемого будущего», связанного с возможным усилением пандемической и иных угроз, мы сочли необходимым обратиться к нашему Историческому опыту и повторить историю Садов Семирамиды, но уже в инновационном формате ХХI века. И в настоящий момент, Проектный офис Альянса народов Мира рассматривает возможность реализации высокотехнологичных экологичных (природоподобных) решений по созданию энергетически автономных агро эко поселений, обеспечивающих возможность для длительного проживания и работы а так же обеспечивающие создание очищенного от вирусной (и иной) инфекции пространства, обеспеченного чистой водой и комплексом передовых уникальных здоровье сберегающих, социальных и иных технологий для полноценной и здоровой жизни. Своего рода «диснейленд», но только имеющий весьма прикладной, практический смысл. Очевидно, технологической основой Проекта, станут разработки наших партнеров из Чехии, компании PresentGreen, предложившие нам очень простые и экономичные технологии, позволяющие в короткие сроки реализовать вышеописанное комплексное решение.

Купольные дома (полусферы) и комплект энергетического оборудования, на основе могут формироваться, как в конструкторе LEGO, агро эко поселения для автономного проживания и работы в условиях длительной самоизоляции. Поселения в которых максимально предусмотрена защита от будущих угроз. А экологический ландшафтный дизайн, позволит разнообразить дома и поселения, создавая их основе неповторимые художественные образы.

И вот именно в таком контексте, мы хотим представить Миру проект по созданию Автономии Езидов в составе Иракского Курдистана. Как видите, на главном месте находится Общая польза и привлекательность для всего Мира, возможность дальнейшего тиражирования таких проектов в Глобальном масштабе и создания на их основе сетевой структуры.

корр . Так это и есть Ваш инновационный Миротворческий формат ?

Ишхан Расоев Именно Он. И именно это мы хотим показать в качестве примера то, что ни вооружение, не хитрые политические интриги, ни подкуп и ни обман – а умный, открытый и честный подход к решению застарелых проблем – это и есть наша Формула Успеха. И применять Её необходимо, прежде всего там, где проблемы территорий и их жителей являются наиболее острыми. Вообще, я полностью согласен с аналогией, приведенной Профессором Дмитрием Соиным сравнившего «голубые каски» миротворцев ООН, и «зеленые комбинезоны» экологических миротворцев и хочу предложить Дмитрию организовать этот проект в рамках Альянса народов Мира и Economic Peace Center. Ведь это ко всему прочему, на мой взгляд, могло бы стать весьма модным молодежным трендом в сегодняшнем Мире.

корр. Что ж, уважаемый Ишхан Георгиевич, позвольте поблагодарить Вас за интереснейший рассказ о Вашем Проекте, столь неожиданно позитивно прозвучавшем на фоне негативных новостей с Кавказа.

Ишхан Расоев Благодарю Вас, Максим за эту беседу. Так же позвольте передать наилучшие пожелания нашим читателям. Надеюсь, что несмотря на трудности и трагические обстоятельства, мы придем к нашей цели – всеобщего процветания и благополучия.



