Дмитрий Соин: опыт израильских кибуц востребован в России
Эксперты // 01:37, 29 сентября 2020 // 184
Представляем Вашему вниманию, Проект создания Экосистемы Восхождения, формируемой в рамках Глобального тренда по деурбанизации (переселению жителей крупных городов (мегаполисов) в сельскую местность).
ПРЕАМБУЛА
Как известно, за прошедшее столетие, численность сельского населения сократилась более чем на 100 %, что повлекло за собой полнейший упадок и обезлюживание сельских территорий. Вместе с тем, ряд мегаполисов, выросли до критических размеров, продолжая вплоть до самого последнего времени, подобно гигантской воронке, втягивать в себя все большее количество жителей сел и малых городов, причем не только граждан РФ, но и мигрантов, преимущественно из бывшего СССР.
Проблема распространения пандемии COVID и начинающейся, в связи с ней, второй волной глобального карантина, на фоне общемирового экономического кризиса, обусловленного, в т.ч. и переходом человечества на Новый технологически уклад, делают более невозможным возврат к докризисной ситуации в экономике и общественной жизни. Все компетентные прогнозы, указывают на то, что жизнь в городе (токсичном мегаполисе), становится не просто неудобной и экономически не обоснованной, но она еще фактически, становится опасной для большинства горожан, как по причине массового закрытия рабочих мест, так и по причине стремительно ухудшающейся экологической и эпидемиологической ситуации.
Уже сегодня, к концу сентября 2020 г., из заслуживающих внимания источников, поступает информация о том, что более трех миллионов москвичей, в течении летнего периода (первой волны карантина) перебрались из Столицы, практически на постоянное место жительство, загород.
Очевидно, что в настоящем документе, уже нет смысла пересказывать различные факторы, подтверждающие дальнейшую бесперспективность проживания в больших городах и необходимости, в этой связи, организованного переезда в сельскую местность. Более того, в последние два года, наша инициативная группа, неоднократно заявляла на различных площадках и обращалась в различные инстанции (вплоть до Администрации Президента РФ) с предложениями по институализации проекта организованного переезда горожан в сельскую местность, путем разработки и утверждения Государственной программы. К сожалению, за прошедший период, данные предложения не получили адекватного отзыва, но тем не менее, представленный в нем прогноз планомерно реализуется, все более принимая стихийный неорганизованный характер, что в случае усугубления ситуации, может грозить непредсказуемыми катастрофическими последствиями как для России так и для Мира в целом.
Однако, на прошедшем в Санкт – Петербурге, форуме «Устойчивое развитие» был поставлен вновь, в блестящем выступлении проф. Дмитрий Соин (Dmitriy Soin) , в котором он, в частности, привел в пример Историческую аналогию связанную с развитием движения Кибуцев в Израиле, заострив внимание на том обстоятельстве, что в начале ХХ века, главными действующими лицами процесса, стали бывшие горожане, преимущественно молодые, которые будучи вдохновлены Высокой Идеей строительства Еврейского Государства, активно приступили к ее реализации, через развитие передового инновационного земледелие, создав за прошедшее столетие, посреди безжизненной пустыни, передовую аграрную Страну.
Каким образом эта история может экстраполироваться на сегодняшнюю Россию.
Самым прямым, считает проф. Соин. Сегодняшняя Российская городская молодежь, по объективным причинам уже столкнулась с полноценным кризисом перспектив, воочию осознавая их полнейшее отсутствие, на фоне стремительной инфляции, роста безработицы, остановки социальных лифтов ... все это, к тому же, усугубляется бесконечно затягивающиеся петлей COVID карантина ... в этой связи, переезд в деревню для среднестатистического жителя российского мегаполиса уже не кажется утопией ... конечно есть сложности и они, на данный момент, носят системный характер ... но давайте опять вернёмся лет на сто назад и вспомним, как попадали тогдашние молодые Евреи из Российской Империи и др. Стран Европы на Землю обетованную ?
Еврейское агентство или Палестинское еврейское бюро (ивр: ????? ????-??????, Ha-Misrad ha-Erets — Yisraeli) было создано в Яффо в 1908 году Всемирной сионистской организацией на территории Палестины, принадлежавшей Османской империи. Палестинское бюро занималось отношениями евреев Палестины и турецким султаном, другими иностранными чиновниками. Бюро способствовало эмиграции еврейского населения, помогало приобретать землю.
Приток Евреев в Палестину в начале двадцатого века способствовал увеличению покупки земель. С помощью Еврейского национального фонда (ЕНФ) Палестинское бюро стало покупать землю. Впоследствии Палестинское бюро совместно с Еврейским национальным фондом повсеместно создавало мошавы и кибуцы. Палестинское бюро занималось эмиграцией, землей, сельским хозяйством, финансами, образованием, статистикой.
Таким образом, за весьма короткий срок, благодаря работе Агентства, удалось запустить самый масштабный старт ап ХХ века - сеть Агро поселений (кибуцев и мошавов) на основе которой удалось создать государство Израиль с одной из самых лучших армий в мире (ведь не секрет что именно кибуцы стали базой для формирования Армии обороны Израиля).
Итак, сто лет спустя, мы можем констатировать, что двумя основными составляющими формирования основы Государства Израиль стали: Идея и Система реализации (Еврейское Агентство).
Именно эти два базовых элемента сегодня, пока отсутствуют в России.
И это значит, что нам надлежит их создать.