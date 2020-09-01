Дмитрий Соин: опыт израильских кибуц востребован в России

Самым прямым, считает проф. Соин. Сегодняшняя Российская городская молодежь, по объективным причинам уже столкнулась с полноценным кризисом перспектив, воочию осознавая их полнейшее отсутствие, на фоне стремительной инфляции, роста безработицы, остановки социальных лифтов ... все это, к тому же, усугубляется бесконечно затягивающиеся петлей COVID карантина ... в этой связи, переезд в деревню для среднестатистического жителя российского мегаполиса уже не кажется утопией ... конечно есть сложности и они, на данный момент, носят системный характер ... но давайте опять вернёмся лет на сто назад и вспомним, как попадали тогдашние молодые Евреи из Российской Империи и др. Стран Европы на Землю обетованную ?

Еврейское агентство или Палестинское еврейское бюро (ивр: ????? ????-??????, Ha-Misrad ha-Erets — Yisraeli) было создано в Яффо в 1908 году Всемирной сионистской организацией на территории Палестины, принадлежавшей Османской империи. Палестинское бюро занималось отношениями евреев Палестины и турецким султаном, другими иностранными чиновниками. Бюро способствовало эмиграции еврейского населения, помогало приобретать землю.

Приток Евреев в Палестину в начале двадцатого века способствовал увеличению покупки земель. С помощью Еврейского национального фонда (ЕНФ) Палестинское бюро стало покупать землю. Впоследствии Палестинское бюро совместно с Еврейским национальным фондом повсеместно создавало мошавы и кибуцы. Палестинское бюро занималось эмиграцией, землей, сельским хозяйством, финансами, образованием, статистикой.

Таким образом, за весьма короткий срок, благодаря работе Агентства, удалось запустить самый масштабный старт ап ХХ века - сеть Агро поселений (кибуцев и мошавов) на основе которой удалось создать государство Израиль с одной из самых лучших армий в мире (ведь не секрет что именно кибуцы стали базой для формирования Армии обороны Израиля).

Итак, сто лет спустя, мы можем констатировать, что двумя основными составляющими формирования основы Государства Израиль стали: Идея и Система реализации (Еврейское Агентство).

Именно эти два базовых элемента сегодня, пока отсутствуют в России.

И это значит, что нам надлежит их создать.





Представляем Вашему вниманию, Проект создания Экосистемы Восхождения, формируемой в рамках Глобального тренда по деурбанизации (переселению жителей крупных городов (мегаполисов) в сельскую местность).ПРЕАМБУЛАКак известно, за прошедшее столетие, численность сельского населения сократилась более чем на 100 %, что повлекло за собой полнейший упадок и обезлюживание сельских территорий. Вместе с тем, ряд мегаполисов, выросли до критических размеров, продолжая вплоть до самого последнего времени, подобно гигантской воронке, втягивать в себя все большее количество жителей сел и малых городов, причем не только граждан РФ, но и мигрантов, преимущественно из бывшего СССР.Проблема распространения пандемии COVID и начинающейся, в связи с ней, второй волной глобального карантина, на фоне общемирового экономического кризиса, обусловленного, в т.ч. и переходом человечества на Новый технологически уклад, делают более невозможным возврат к докризисной ситуации в экономике и общественной жизни. Все компетентные прогнозы, указывают на то, что жизнь в городе (токсичном мегаполисе), становится не просто неудобной и экономически не обоснованной, но она еще фактически, становится опасной для большинства горожан, как по причине массового закрытия рабочих мест, так и по причине стремительно ухудшающейся экологической и эпидемиологической ситуации.Уже сегодня, к концу сентября 2020 г., из заслуживающих внимания источников, поступает информация о том, что более трех миллионов москвичей, в течении летнего периода (первой волны карантина) перебрались из Столицы, практически на постоянное место жительство, загород.Очевидно, что в настоящем документе, уже нет смысла пересказывать различные факторы, подтверждающие дальнейшую бесперспективность проживания в больших городах и необходимости, в этой связи, организованного переезда в сельскую местность. Более того, в последние два года, наша инициативная группа, неоднократно заявляла на различных площадках и обращалась в различные инстанции (вплоть до Администрации Президента РФ) с предложениями по институализации проекта организованного переезда горожан в сельскую местность, путем разработки и утверждения Государственной программы. К сожалению, за прошедший период, данные предложения не получили адекватного отзыва, но тем не менее, представленный в нем прогноз планомерно реализуется, все более принимая стихийный неорганизованный характер, что в случае усугубления ситуации, может грозить непредсказуемыми катастрофическими последствиями как для России так и для Мира в целом.Однако, на прошедшем в Санкт – Петербурге, форуме «Устойчивое развитие» был поставлен вновь, в блестящем выступлении проф. Дмитрий Соин (Dmitriy Soin) , в котором он, в частности, привел в пример Историческую аналогию связанную с развитием движения Кибуцев в Израиле, заострив внимание на том обстоятельстве, что в начале ХХ века, главными действующими лицами процесса, стали бывшие горожане, преимущественно молодые, которые будучи вдохновлены Высокой Идеей строительства Еврейского Государства, активно приступили к ее реализации, через развитие передового инновационного земледелие, создав за прошедшее столетие, посреди безжизненной пустыни, передовую аграрную Страну.Каким образом эта история может экстраполироваться на сегодняшнюю Россию.