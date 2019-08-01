Причина разводов и женского одиночества найдена. Конфликт энергий. Видео!!!

Чем отличаются мужская и женская психологии и почему между ними существует конфликт?

Своим мнением о причинах женского одиночества и конфликтов в семье поделился ректор Европейского института JUSTO, профессор, социальный психолог Соин Дмитрий Юрьевич:

Самое ключевое различие мужской и женской психологии заключается в энергии. Есть женская энергия, которая в психологии называется "фемининность", т.е. женственность. Она характеризуется большей мягкостью, семейственностью. Женская энергия - это дети, очаг, преданность, любовь и тыл. Соединение мужчины и женщины в течении веков называется замужеством. Женщина вышла замуж, за мужем, стала за ним, обеспечивает его тыл.

А мужская энергия более жесткая, агрессивная, наступательная, потому что мужчина - лидер, защитник, добытчик, стена, за которой находится женщина со своей женской энергетикой. Мужественность называется мускулинностью. Мужская энергия мускулинная.

Когда мы говорим о конфликте, то должны понимать, что на каком-то историческом этапе существовала гармония энергий, потому что мужчины были практически на сто процентов мужчинами, а женщины почти на сто процентов женщинами. Затем произошел, в каком-то смысле, катастрофический сдвиг, когда в женщинах начала все активней проявляться мужская энергия, а в мужчинах - женская, и возник дисбаланс.

Есть женщины с мужским характером: лидеры, бизнес-леди, политики и так далее. Есть мужчины, которые превратились в домашние тапочки, альфонсов и содержантов. Они ищут сильную женщину, которая бы решала все их проблемы. Дисбаланс, существующий не одну сотню лет, заключается в том, что пазлы сдвинулись.

Раньше две энергии вставлялись друг в друга, как пазлы. Обратите внимание на классическое описание семейных отношений хоть в Ведах, хоть в Библии, в любых древних книгах, - они были гармоничными. Теперь, из-за того, что пазлы сдвинулись, их очень трудно соединить. Возникает одновременный конфликт двух мужчин и двух женщин, ведь сейчас в мужчине присутствует серьезный процент женской энергии и наоборот.

Когда принимаются решения в семье, возникает конфликт, потому что в женщине начинает говорить мужчина, и она спорит с мужем. Когда решаются вопросы, связанные с бытом или кухней, туда пытается лезть мужик, так как в нем играет женская энергия и тоже происходит конфликт, потому что сталкиваются две женские энергии.

К сожалению, этот дисбаланс лежит в основе личной неустроенности миллионов людей. Они ищут ответ в своей внешности, в умении общаться, красиво одеваться; ходят на курсы по психологии, социологии, семейным отношениям. Но, это не решит самой проблемы, так как поменять энергетику крайне тяжело.

Это - ежедневный и кропотливый труд, направленный на то, что, например, женщина начинает пошагово культивировать именно женский аспект своей энергии, а мужчина, который был еще недавно тряпкой, размазней и домашними тапочками, начинает аккуратно и без фанатизма культивировать мужской аспект своей энергии. В возвращении данного баланса находится ключ к решению многих личных вопросов.