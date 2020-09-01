Дмитрий Соин: как отличить манипуляцию от лжи

ИА "ТИРАС", публикует интервью профессора Дмитрия Соина на тему "Манипуляция сознанием: защита и нападение":

Манипуляция, мы часто слышим это слово, оно как правило подается в негативном контексте. Некоторые утверждают что нами манипулируют везде и во всем. И как ни странно эти люди правы, так как манипуляция преследует нас во всех областях нашей жизни в полном смысле этого слова. Если у вас есть собеседник или группа собеседников, там уже присутствует в той или иной вариации манипуляция сознанием. В этих историях всегда есть субъект и объект, то есть существует манипулятор и его жертва. Иногда происходит так, что сталкиваются два манипулятора - это наиболее интересные конструкции, когда два опытных переговорщика применяют приемы технологии влияния до НЛП технологий. И это действительно интересно, с точки зрения собственного саморазвития. Ты видишь как выстраивать правильно стратегию переговоров, чтобы впоследствии в них победить. Проблема манипуляции, глубока как наша жизнь. Если мы зададим вопрос что такое манипуляция и чем отличается от лжи. Лож это умение обмануть, а манипуляция - это способность изменить его точку зрения, навязать какие-то решения. Но при этом, объект манипуляции сделает все что необходимо манипулятору, воспринимая это как собственный интерес, в отличии от лжи которую легко разоблачить.

