Дмитрий Соин: йога - это доступный и эффективный способ исцеления





Исследователь возможностей человека, профессор Дмитрий Соин записал ролик о наиболее важных и востребованных функциях йоги. Это поднятие тонуса, психологическая стабильность и здоровье.





Предлагаем вашему вниманию видео с асанами, комментариями Дмитрия Соина и печатную версию ролика:





Многие думают, что занятие йогой это что-то трудоёмкое и очень затратное по времени. Действительно есть практики, которые могут занимать многие часы, а может быть и дни. Но есть очень эффективные упражнения, которые позволяют поддерживать в тонусе тело, энергетику, психоэмоциональную и интеллектуальную сферу и при этом они занимают очень мало времени.





Вы начинаете ощущать себя, как энергетический трансформер. Вы полностью управляете всеми своими системами. У вас повышается координация, гибкость, эластичность и вообще вы чувствуете себя прекрасно!





Чем еще эффективна йога? Тем, что для занятия ею, после освоения комплексов, требуется всего лишь маленькая комнатка, небольшая поляна или даже купе в поезде, где вы будете себя комфортно чувствовать. Будем счастливы и наполнены энергией жизни!!!