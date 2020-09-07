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2020
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Дмитрий Соин: йога - это доступный и эффективный способ исцеления

Дмитрий Соин: йога - это доступный и эффективный способ исцеления

Эксперты // Вчера, 05:48 // 89

Исследователь возможностей человека, профессор Дмитрий Соин записал ролик о наиболее важных и востребованных функциях йоги. Это поднятие тонуса, психологическая стабильность и здоровье. 

Предлагаем вашему вниманию видео с асанами, комментариями Дмитрия Соина и печатную версию ролика:

 Многие думают, что занятие йогой это что-то трудоёмкое и очень затратное по времени. Действительно есть практики, которые могут занимать многие часы, а может быть и дни. Но есть очень эффективные упражнения, которые позволяют поддерживать в тонусе тело, энергетику, психоэмоциональную и интеллектуальную сферу и при этом они занимают очень мало времени. 

Вы начинаете ощущать себя, как энергетический трансформер. Вы полностью управляете всеми своими системами. У вас повышается координация, гибкость, эластичность и вообще вы чувствуете себя прекрасно! 

Чем еще эффективна йога? Тем, что для занятия ею, после освоения комплексов, требуется всего лишь маленькая комнатка, небольшая поляна или даже купе в поезде, где вы будете себя комфортно чувствовать. Будем счастливы и наполнены энергией жизни!!!

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