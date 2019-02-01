Неоязычники против Украинской православной Церкви: видео!

Среди штурмующих храмы Украинской православной Церкви в большом количестве присутствуют неоязычники. Их символика видна на головных уборах и одежде. Ведут они себя жестко и целеустремленно. О причинах этого в программе "Время Покажет" на Первом канале РФ высказался ректор Европейского института ЮСТО, религовед, профессор Дмитрий Соин.

По его мнению Украина проходит трагический этап фрагментации социального поля, превращения его в мозаичное с множеством конфликтов и войн. Причина этого понятна - разобщенным обществом проще управлять. Порошенко и другие политики Украины находятся в прямом подчинении Вашингтонской администрации и конечно же не исходят из интересов своего народа и страны.







