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2019
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Неоязычники против Украинской православной Церкви: видео!

Неоязычники против Украинской православной Церкви: видео!

Эксперты // Вчера, 11:12 // 100
Среди штурмующих храмы Украинской православной Церкви в большом количестве присутствуют неоязычники. Их символика видна на головных уборах и одежде. Ведут они себя жестко и целеустремленно. О причинах этого в программе "Время Покажет" на Первом канале РФ высказался ректор Европейского института ЮСТО, религовед, профессор Дмитрий Соин.
 
По его мнению Украина проходит трагический этап фрагментации социального поля, превращения его в мозаичное с множеством конфликтов и войн. Причина этого понятна - разобщенным обществом проще управлять. Порошенко и другие политики Украины находятся в прямом подчинении Вашингтонской администрации и конечно же не исходят  из интересов своего народа и страны.
 

 

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