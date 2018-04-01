Украинской православной церкви пора предать Порошенко анафеме! Видео!

В канун Нового Года и Рождества Христова ситуация вокруг УПЦ МП продолжает обостряться. Растет давление властей и спецслужб Украины на епископат, клир и простых верующих. Речь идет о прямых репрессивных действиях. По этому поводу на канале "АННА НЬЮС" в программе "Без Цензуры!" ее ведущий профессор, ректор Европейского института ЮСТО Дмитрий Соин и православный эксперт, сотрудник Института стран СНГ Кирилл Фролов проводят мозговой штурм и делают выводы.

Один из них - УПЦ МП следует активнее противостоять антицерковной власти и проповедовать духовное сопротивление войне и агрессии, которые стали частью официальной политики Киева. ИА "ТИРАС" предлагает видео программы:



