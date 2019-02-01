Соин против Исаева: быть ли в России трем выходным. Батл на Первом канале!

Мировое экспертное мнение, траектория бизнеса и социальных процессов сводятся к необходимости реформы рабочей недели. Все больше голосов звучит в поддержку идеи по ее сокращению. Либо до 6 часового рабочего дня, либо до 4х дневной продолжительности. В России эта тема обсуждается в Госдуме, правительстве и на Первом канале в программе Время Покажет. Предлагаем вниманию жесткую схватку с участием ученого, ректора Европейского института ЮСТО Дмитрия Соина и политика Никиты Исаева.

Дмитрий Соин жестко упрекнул Никиту Исаева в неуважении к русскому народу, который с его точки зрения склонен к безделию и пьянству, а следовательно лишний выходной пойдет во вред. Ученый напомнил, что еще в 1952 году Иосиф Сталин выдвигал идею сокращения рабочего дня для того, чтобы советский человек имел время на образование, спорт, здоровье и семью. Поэтому западные эксперты не придумывают, что либо новое, а лишь копируют наши старые идеи. Мы же должны пойти на реформу рабочей идеи и дать возможность нашим соотечественникам уделить больше внимания соморазвитию, здоровью и семье. См. видео батла Соин против Исаева здесь:



