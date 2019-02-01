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2019
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Дмитрий Соин: социология и выборы в действии

Дмитрий Соин: социология и выборы в действии

Эксперты // Вчера, 20:19 // 65
В своем выступлении перед молодыми политиками, ректор Европейского института JUSTO, политический аналитик и технолог Дмитрий Соин отметил особую роль социологии в избирательном процессе: 
 

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