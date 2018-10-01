Раскольники разрушают церковные каноны на Украине. Батл на Первом канале. Видео!

Раскольники на Украине пытаются разрушать каноны Русской православной церкви. Уже звучат голоса требующие перехода на новый стиль церковного календаря. Это первый шаг на пути к католической унии, считает ректор Европейского института ЮСТО, профессор и эксперт-религовед Дмитрий Соин. По этому поводу на Первом канале в программе "Время покажет!" произошел жесткий батл с участием Янины Соколовской, Николая Платошкина и Дмитрия Соина.

ИА "ТИРАС" предлагает отрывок скандальной дискуссии. Крики участников заглушают микрофоны, но при этом передают экспрессию происходящего:



