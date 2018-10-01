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Раскольники разрушают церковные каноны на Украине. Батл на Первом канале. Видео!

Религия // Вчера, 10:38 // 144
Раскольники  на Украине пытаются разрушать каноны Русской православной церкви. Уже звучат голоса требующие перехода на новый стиль церковного календаря. Это первый шаг на пути к католической унии, считает ректор Европейского института ЮСТО, профессор и эксперт-религовед Дмитрий Соин. По этому поводу на Первом канале в программе "Время покажет!" произошел жесткий батл с участием Янины Соколовской, Николая Платошкина и Дмитрия Соина. 
 
ИА "ТИРАС" предлагает отрывок скандальной дискуссии. Крики участников заглушают микрофоны, но при этом передают экспрессию происходящего:
 

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