Сергей Бабурин и епископ Савватий поддержали духовные скрепы России

Борьба за духовное возрождение и морально-этические скрепы в России продолжается по нарастающей. Об этом в своем комментарии заявил лидер Российского общенародного Союза, ученый и филантроп Сергей Бабурин. Совместно с РПЦ он проводит актуальные мероприятия и слушания по этому направлению. Одно из последних прошло в соавторстве с епископом Савватием:





29 января вместе с владыкой Савватием, епископом Тарским и Тюкалинским, провели секцию Рождественских образовательных чтений на площадке Международной Славянской академии и МАФМ. Помимо заранее утвержденной в Патриархии темы мы посвятили заседание светлой памяти Светланы Игоревны Шемякиной, профессора РГТЭУ и старосты нашего прихода, инициатора нашей секции, внучатой племянницы Св. Преп. Иоанна Кронштадтского. С молитвы в её память и начали работу.

Выступающие говорили о духовном единстве поколений, о важности соединения воспитания и образования, опоры на традиции и православные ценности.