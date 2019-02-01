Сергей Бабурин: битва за Курилы продолжается!

Геополитическая интрига вокруг мирного договора Россия - Япония продолжается. Токио продолжает питать надежды на отторжение островов от России. Либералы могут пожертвовать интересами страны. Но патриоты не дремлют. Они готовы отстоять территориальную целостность России. 14 февраля состоялся круглый стол на тему Курил под председательством общественного деятеля и ученого Сергея Бабурина. Предлагаем вниманию его комментарий по этому поводу:

14 февраля под эгидой Международной Славянской академии провел в Москве Круглый стол, посвященный защите территориальной целостности России, прежде всего защите российского статуса Южных Курильских островов. Собрались в том же зале, где с 1991 мы проводили заседания и пресс-конференции Комитета защиты российских Курил.





После обмена мнениями об истории российско-японских отношений, причинах японских притязаний на Курилы, о возможных последствиях "совместного освоения" Южных Курил ответили на вопросы журналистов.





Очень содержательно и ёмко выступили видный японовед профессор А.А. Кошкин, политик Ю.Ю. Болдырев, протоиерей Всеволод Чаплин, экономист В.С. Микоян (внук Анастаса Ивановича, сын С.А. Микояна), Андрей Фефелов и другие участники.Все согласились с тем выводом, что у японцев нет и ни при каких основаниях не появится желания инвестировать в Россию или делиться с нею инновациями. А за лозунгом "совместного освоения" Южных Курил японские политики видят лишь возможность японского заселения островов.Японский бизнес - это совершенно другое. И ему не нужен какой-то там "мирный договор", ему нужна выгода, которую нынешнее наше Неолиберальное правительство не гарантирует никакими бизнесу.