Сергей Бабурин присоединится к митингующим за сохранение Курил в составе России

20 января в Москве состоится санкционированный митинг в поддержку идеи сохранения российской юрисдикции над островами Курильской гряды. В митинге примут участие известные политики, общественные деятели и духовенство. Лидер Российского общенародного Союза Сергей Бабурин заявил о том, что присоединяется к патриотической акции. В своем комментарии по этому поводу он отметил следующее:

20 января планирую быть в 13.00 на митинге в Москве в защиту российской принадлежности Южных Курильских островов. Нельзя допустить, чтобы территориальная целостность России стала предметом торга. Нельзя допустить, чтобы официальная Россия пошла на отказ от победы нашего народа над Японией в 1945, пересмотрела бы итоги 2 мировой войны. Япония в 1945 капитулировала БЕЗОГОВОРОЧНО. Что ещё за оправдания ныне в нашей победе?

Впервые мне довелось вмешаться в японо-российский сговор в октябре 1991, когда Ельцин "под шумок" разрушения СССР чуть не отдал Курилы Японии. За это меня удостоили на островах звания "врага страны Восходящего Солнца". Но мы отстояли! Правда тогда в России был ПАРЛАМЕНТ...