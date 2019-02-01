"Атлант расправил плечи" - книга, которая заслуживает внимания, считает депутат Государственной Думы РФ от партии Единая Россия Алена Аршинова. В своем комментарии по этому поводу она высказала следующую точку зрения:

Роман-антиутопию Айн Рэнд «Атлант расправил плечи» я читала два раза: в 2007 и 2018 годах. Посоветовал мне эту книгу завкафедрой теории и методологии социологии Приднестровского госуниверситета им. Тараса Шевченко, доцент Дмитрий Соин.





В произведении много интересных и детально обоснованных идей и мыслей о самых разных областях жизни человека, общества и государства. Самое большое впечатление на меня произвела речь Джона Голта в момент выхода в радиоэфир.Для меня главная мысль книги заключается в том, что нельзя терять собственный разум под влиянием всеобщих тенденций и взглядов. Я советую прочитать «Атлант расправил плечи» всем и каждому.