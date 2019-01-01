Сергей Бабурин: Россия должна быть целостной!

По информации ИА"ТИРАС", 20 января на Суворовской площади в Москве председатель политической партии Российский Общенародный Союз Сергей Бабурин принял участие в митинге общественно-политических сил за территориальную целостность России, за незыблемость её границ, против любых торгов с Японией о Южных Курильских островах:

"Координатором оргкомитета митинга был молодой и энергичный Иван Курилов. Среди инициаторов - и левые, и правые: партия Дела, Левый фронт, Союз коммунистов, Другая Россия и т.д. Выступали генерал-полковник Л.Ивашов и полковник И. Стрелков, Максим Калашников и протоиерей Всеволод Чаплин, профессор А.Кошкин и другие. Бесподобно, и словом и песней, блеснула Виктория Цыганова.

В своём выступлении я от лица РОССИЙСКОГО ОБЩЕНАРОДНОГО СОЮЗА призвал не терять бдительности, ибо при Горбачеве и Ельцине уже были попытки заигрывания с Японией ценой передачи островов. Сообщил излишне доверчивым о Памятной записке японского правительства в адрес СССР от 5 февраля 1960 г., когда Япония впервые официально выдвинула свои претензии не только на Южные Курилы, но и "на другие исконно японские территории".

Напомнил я соратникам и о том, что с подачи Хрущева наша страна в 1956 не только пообещала Японии передать "два острова" - Шикотан и Хабомаи (о.Плоские, это целая гряда малых островов), но и отказалась в той же Декларации от репараций, которые Япония после безоговорочный капитуляции должна была уплатить Союзу ССР, чтобы хоть частично возместить всё ею награбленное на нашем Дальнем Востоке за первую половину ХХ века, в том числе в период оккупации Приморья в 20-е годы. А золотой запас Российской империи, частично вывезенный Колчаком в Японию? Не надо России очередных обещаний японских инвестиций и кредитов, пусть вернут нам давно причитающееся!

Митинг прошел успешно. И народ пришел, не смотря на антиагитацию всех парламентских партий, и резолюцию одобрили хорошую. Символично, что самым видным участником митинга стал наш великий предок, генералиссимус А.В. Суворов. Его мощный памятник был заинтересованно обращен к трибуне.

И вообще, я убедился, что неравнодушных и деятельных людей в народе достаточно, в том числе в молодом поколении",- рассказал о мероприятии политик.

