Международное Экологическое Миротворческое движение Восхождение

Я недавно участвовал в конференции, в где спикером был наш известный хоккеист, Вячеслав Фетисов, который в настоящий момент возглавляет очень мощную экологическую Миссию. В ходе конференции он высказал одну очень важную и актуальную мысль о том, что можно ли считать нормальными людей, которые с серьезным видом отстаивают интересы промышленников, в то время когда на другой чаше весов находится жизнь нашей Планеты?
В этой связи я хочу отметить то, из уст такого известного и статусного человека, казалось бы, всем нам понятная истина, приобретает совсем иное звучание. Ну хорошо, изготовим мы какое-то количество машин или иных материальных предметов, но когда нам нечем будет дышать, когда мы будем задыхаться, когда по нами будет гореть земля, возникнет резонный вопрос, а нужны ли нам будут эти блага?
Люди, которые десятилетиями живут во вражде, на волне ЭкоМиротворчества получают возможность выравнивать отношения друг с другом, который может их объединить. У них появляется общая забота об окружающей их Природе. И они начинают совместную работу над этим, выстраивается горизонталь взаимоотношений, которая предполагает мирное совместное существование мирную работу и мирную заботу о будущем планеты.
Сообщение от зрителя канала. Алексей Рапопорт пишет: На базе Международного Эко Миротворческого движения Восхождение в перспективе мог бы возникнуть Всемирный Ноосферный Альянс.
При этом важно отметить, что идея Ноосферы родилась в России и здесь несомненен вклад В. Вернадского и его сподвижников, и то, что сегодня, в 21 веке, становится понятным то, что окружающее нас пространство живое, мыслящее и развивающееся. Оно, очевидно, мыслит и мыслит даже лучше нас, она находится в динамики – а не статично. И на это фоне необходимо в целом пересмотреть отношения между Человеком и Природой.
Вот, например, массовое убийство животных во многом оправдывалось тем, что они чуть не специально для этого созданы что бы их убивать и есть, что они не мыслят, не понимают, когда их убивают, что это убийство происходит моментально, что животное и почувствовать даже ничего не успевает. Но сегодня, понятно, что кода ведут на бойню тех же коров то у них слезы на глазах и они прекрасно понимают, что их ведут убивать. Животные испытывают жуткие мучения и все это ради того, чтобы человек съел какой-нибудь гамбургер или бифштекс. Ведь это же какое-то реальное варварство. И к тому же ради производства мяса загрязняются огромные территории, загрязняется вода – ведь содержание животных в таких огромных количествах предполагает загрязнение отходами. И само по себе мясо, насыщенное антибиотиками, гормонами роста, анаболиками и др. препаратами оно просто ядовитое.
И это всего лишь один из экологических аспектов нашей жизни.
Или, например, когда человек прет на тракторе ломая лес, через деревья. Он думает, ну деревья, ни же ничего не чувствуют, не понимают … но сегодня уже ясно, что дерево и чувствует, и понимает, и мыслит. Оно реагирует на происходящие вокруг процессы. Так, например, цветы реагируют на музыку, которая звучит рядом с ними: на классическую музыку цветок реагирует положительно, а под какой-нибудь тяжелый рок – начинает увядать.
Поэтому, когда мы думаем, что окружающая природа – это нечто такое фоновое, что можно вырубать, откапывать, поедать, уничтожать – то мы очень глубоко ошибаемся. И вот люди, которые это понимают живут во всем мире. Живут они, в том числе и в зонах этно – политических конфликтов и вот именно он могут стать ядром экологического миротворческого движения. Например, представители двух конфликтующих сторон могут быть объединены этой экологической миссией станов жителями эко поселения.
И эту информацию очень важно донести до многих в Мире.
В этой связи у меня огромная просьба ко всем тем, кто видит, слышит или читает эту информацию – постарайтесь донести ее до ваших друзей, близких, знакомых – ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте. И это далеко не праздный разговор, ибо затронутая тема касается нашего ближайшего будущего, будущего наших детей. При этом важно понимать, что экологическое разрушение, это не вопрос далекого будущего. Многие сегодня считают, что «на наш век хватит» а там «хоть трава не расти» - эти люди очень сильно ошибаются, ведь процессы экологического разрушения носят динамический характер.
Посмотрите, например река Волга. На сегодняшний день концентрация тяжелых металлов в донных отложениях реки Волга такова, что здравомыслящие люди будут бояться в ней купаться и есть рыбу из нее, хотя в ней еще есть большие рыбные запасы. Вредные промышленные выбросы, канализации находящихся вдоль Волги городов, перекрытие реки плотинами –замедлило процесс течения, а следовательно, и самовоспроизводства и само очищения воды.
Часто проезжая по шоссе в любую сторону от Москвы, часто проезжая какой-то мост, на котором указано название реки, видишь, что самой реки нет! То есть еще несколько десятилетий назад там была река, даже судя по тому, что есть мост, но сегодня нет этой реки – она высохла или превратилась в какую то маленькую вонючую канавку, в еле текущий ручеек. А это означает что пласты питьевой воды резко убывают и это касается и атрезианских и грунтовых вод, это касается и рек. В конце прошлого года произошел коллапс с рекой Дон, которая в народном эпосе имеет такие название как Дон – батюшка, Тихий Дон, - Величавая река, описанная классиками Русской литературы. Так вот из этой реки куда-то «выдуло» воду и река обмелела даже пересохла. В Ростове - на - Дону стоит мост, сваи которого уткнулись в пересохшее дно когда-то большой и полноводной реки.
И это очень серьезный и тревожный сигнал бедствия.
И вот на этом фоне, люди озабоченные будущим свои и своих детей, могут стать реальной миротворческой силой.
Ученые Европейского института JUSTO, наши многочисленные коллеги, оргкомитет Международного Эко Миротворческого движение Восхождение, выражают надежду на то, что у нас хватит разума спасти землю, ведь каждый из нас может это на своем уровне.
Ведь для этого, нужно хотя бы начать с соблюдения элементарных правил уборки, сортировки мусора, избегать разливов токсичных веществ на почву и воду, не провоцировать лесные пожары – и это уже будет огромный вклад в мировое экологическое движение.
Развивая тему Экопоселений, активно сотрудничая с проектом Устойчивое развитие территорий России мы понимаем, что Экологичная жизнь – это наше будущее.
Ведь когда человек живет в экологически чистой среде у него начинает успокаиваться ум, психологическое здоровье, он начинает позитивно и конструктивно мыслить и действовать осознанно и осмысленно.
По тому что люди отравленные токсинами – мыслят на уровне рефлексов, импульсов, они не осознанны, они живут «на автомате», они реагируют на импульс из телевизора, из интернета и зачастую он не смогут ответить на вопрос, почему он совершает то или иное действие ?
А когда человек живет в Экопоселении, когда он не спрессован, не затромбован жуткой токсичной мегаполисной жизнью, он конечно же действует осознанно.
Сегодня нас, людей желающих в Экопоселении становится все больше, возможно нас уже десятки или сотни миллионов и нас уже не разместить в отдельных разрозненных поселениях. Сейчас процесс развития системы эко поселений набирает обороты для того что бы трансформироваться в Федеральную а затем и Глобальную экологическую сеть. Сегодня нас начинает серьезно сдерживать отсутствие научно - методологической базы по теме развития эко поселений и именно этим, я и мои коллеги, соратники, друзья начинаем заниматься на платформе Европейского института JUSTO.
(подробнее см. на видео)
#Эко_Миротворчество
#Международное_движение_Восхождение