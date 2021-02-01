НОВОСТНОЙ ПОРТАЛ СНГ
События в политике, обществе, спорте. Сводка происшествий. Интервью
 
2021
iа.tirаs.ru@gmаil.соm // адрес редакции
Международное Экологическое Миротворческое движение Восхождение

Международное Экологическое Миротворческое движение Восхождение

Общество // 08:01, 7 февраля 2021 // 149
Ректор Европейского института JUSTO, профессор Дмитрий Соин рассказывает о своем новом проекте по созданию Международного Эко Миротворческого движения Восхождение.
*******
Приднестровский конфликт длится уже 31 – й год. Конфликт до сих пор не завершен. Тоже самое касается Карабаха , такие же «отложенные» конфликты существуют на территории бывшей Югославии. Аналогичную проблему представляет из себя конфликт Израиль – Палестина. Немало подобных конфликтов имеется и в Африке и в Юго-восточной Азии. Таким образом, мы можем смело утверждать, что «отложенное миротворчество» оправдано лишь частично. Конечно, благодаря ему можно прекратить кровопролитие, погасить «горячую» стадию, но оно абсолютно не эффективно с точки зрения решения конфликта по тому что ни один отложенный конфликт по сей день не решен. И в этом отношении очень показателен пример Тайваня: в 1946 году закончилась война закончилась война в Китае и и Чан Кай Ши со своими войсками отправился на остров Тайвань. И вот представьте себе что с 1946 по 2021 этот конфликт не урегулирован, при том что обе стороны считают себя истинными правопреемниками Китая. И вот сегодня мы, с группой наших единомышленников предлагаем к рассмотрению уникальный формат – экологическое миротворчество. Почему экологическое ? По тому что тема экологии близка и понятна всем народам Мира и она находит отклик и позитивную реакцию. Ведь когда речь идет об экологии – то мы фактически говорим о спасении Человечества. Ведь если в результате нашей деятельности, радиоактивными выбросами, последствиями войны, мы окончательно загадим нашу Планету – то где будут жить наши дети, внуки и правнуки ? Именно по этой причине к теме экологии, склоняется все прогрессивное, думающее Человечество, все более понимая то что без заботы об экологии – нет будущего у самой планеты. Можно сказать, что тему экологии можно приравнять к теме борьбы за ядерное разоружение. По тому что будущее нашей планет напрямую связано как с ядерным разоружением так и с экологией. Экологические движения есть во всем мире и представьте себе какая это мощная сила ! Но эта мощная сила пока никак не задействована в решении конфликтов, в миротворческой проблематике. И вот сейчас, на мой взгляд, самое время приобщить эту силу к решению и предотвращению конфликтов: этнических, межрелигиозных, социальных, политических, гео - политических и военно - стратегических. И в этой связи наше Движение Восхождение выдвинуло инициативу о развитии экопоселений на тех территориях, где существуют конфликты. Что такое экопоселения ? Это площадки, на которых селятся люди готовые жить по законам экологии: не загрязняя окружающую среду, во благо Природы – жить так, что бы оставить для потомков чистую воду, землю и воздух, красивый ландшафт, одним словом – жить в гармонии с Космосом, с окружающим Миром и с самими собой. Это собственно и есть то, к чему стремятся эко поселенцы. И вот представьте себе ситуацию при которой в зоне этно – политических конфликтов начинают развиваться эко поселения как своеобразный буфер между конфликтующими сторонами и площадки, где эти конфликтующие стороны могут общаться, проводя совместные мероприятия, совместные экологические акции. Площадки, на которых людям будет прививаться экологическое мышление, не зависимо от национальности и вероисповедания.
 
Сообщение от зрителя канала. Мой друг, известный ученый - психолог Юрий Оболонский пишет: экспертная площадка институт здоровье сберегающих технологий и окружающей среды поддержит Профессора Дмитрия Соина в его начинаниях.
Юрий благодарю Тебя за поддержку, я знаю что Ваш институт тоже предпринимает серьезные усилия в направлении развития экологии ума, экология души, экология тела, как составных элементов Природы.
 
Действительно, ведь экологические знания могут примирить людей. Допустим возьмем конкретный регион - Приднестровье. В настоящее время плачевное состояние переживает река Днестр. Она очень сильно обмелела. В те годы когда я был ребенком – это была судоходная река, по ней ходили крупные корабли класса река – море. На сегодняшний день эту реку во многих местах можно просто перейти летом (вброд). Такого ужасающего состояния реки я не могу себе припомнить и никогда не мог представить. Другая проблема региона - эрозия (вымывание) почвы, Все это очень серьезно связано с изменением климата: то засуха то , практически африканские ливни. В этой ситуации как раз впору подумать о том что бы развивать миротворческий процесс на основе решения экологических проблем, оставив с стороне политические, территориальные претензии, объединить людей общей заботой об экологическом будущем Региона. Тоже самое можно сказать практически о всех других зонах конфликтов, где агрессивное мышление людей можно переключить на мирное и конструктивное решение актуальных экологических проблем, которые, в отличии от надуманных политических реально жизненно важны для каждого из нас и те мощные силы, которые сегодня определяют экологическую повестку на Земле могли бы задействовать, для его реализации свои ресурсы.
 
Сообщение от зрителя канала. Артур Шлыков пишет: Экологическое Миротворчество – очень важная и актуальная история и особенно важно то, что это Отечественная, Российская инициатива.
 

Я недавно участвовал в конференции, в где спикером был наш известный хоккеист, Вячеслав Фетисов, который в настоящий момент возглавляет очень мощную экологическую Миссию. В ходе конференции он высказал одну очень важную и актуальную мысль о том, что можно ли считать нормальными людей, которые с серьезным видом отстаивают интересы промышленников, в то время когда на другой чаше весов находится жизнь нашей Планеты?

 В этой связи я хочу отметить то, из уст такого известного и статусного человека, казалось бы, всем нам понятная истина, приобретает совсем иное звучание. Ну хорошо, изготовим мы какое-то количество машин или иных материальных предметов, но когда нам нечем будет дышать, когда мы будем задыхаться, когда по нами будет гореть земля, возникнет резонный вопрос, а нужны ли нам будут эти блага?

Люди, которые десятилетиями живут во вражде, на волне ЭкоМиротворчества получают возможность выравнивать отношения друг с другом, который может их объединить. У них появляется общая забота об окружающей их Природе. И они начинают совместную работу над этим, выстраивается горизонталь взаимоотношений, которая предполагает мирное совместное существование мирную работу и мирную заботу о будущем планеты. 

 

Сообщение от зрителя канала. Алексей Рапопорт пишет: На базе Международного Эко Миротворческого движения Восхождение в перспективе мог бы возникнуть Всемирный Ноосферный Альянс.


При этом важно отметить, что идея Ноосферы родилась в России и здесь несомненен вклад В. Вернадского и его сподвижников, и то, что сегодня, в 21 веке, становится понятным то, что окружающее нас пространство живое, мыслящее и развивающееся. Оно, очевидно, мыслит и мыслит даже лучше нас, она находится в динамики – а не статично. И на это фоне необходимо в целом пересмотреть отношения между Человеком и Природой. 

 

Вот, например, массовое убийство животных во многом оправдывалось тем, что они чуть не специально для этого созданы что бы их убивать и есть, что они не мыслят, не понимают, когда их убивают, что это убийство происходит моментально, что животное и почувствовать даже ничего не успевает. Но сегодня, понятно, что кода ведут на бойню тех же коров то у них слезы на глазах и они прекрасно понимают, что их ведут убивать. Животные испытывают жуткие мучения и все это ради того, чтобы человек съел какой-нибудь гамбургер или бифштекс. Ведь это же какое-то реальное варварство. И к тому же ради производства мяса загрязняются огромные территории, загрязняется вода – ведь содержание животных в таких огромных количествах предполагает загрязнение отходами. И само по себе мясо, насыщенное антибиотиками, гормонами роста, анаболиками и др. препаратами оно просто ядовитое.

 

И это всего лишь один из экологических аспектов нашей жизни.

 

Или, например, когда человек прет на тракторе ломая лес, через деревья. Он думает, ну деревья, ни же ничего не чувствуют, не понимают … но сегодня уже ясно, что дерево и чувствует, и понимает, и мыслит. Оно реагирует на происходящие вокруг процессы. Так, например, цветы реагируют на музыку, которая звучит рядом с ними: на классическую музыку цветок реагирует положительно, а под какой-нибудь тяжелый рок – начинает увядать.

Поэтому, когда мы думаем, что окружающая природа – это нечто такое фоновое, что можно вырубать, откапывать, поедать, уничтожать – то мы очень глубоко ошибаемся. И вот люди, которые это понимают живут во всем мире. Живут они, в том числе и в зонах этно – политических конфликтов и вот именно он могут стать ядром экологического миротворческого движения. Например, представители двух конфликтующих сторон могут быть объединены этой экологической миссией станов жителями эко поселения.

И эту информацию очень важно донести до многих в Мире.

 

В этой связи у меня огромная просьба ко всем тем, кто видит, слышит или читает эту информацию – постарайтесь донести ее до ваших друзей, близких, знакомых – ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте. И это далеко не праздный разговор, ибо затронутая тема касается нашего ближайшего будущего, будущего наших детей. При этом важно понимать, что экологическое разрушение, это не вопрос далекого будущего. Многие сегодня считают, что «на наш век хватит» а там «хоть трава не расти» - эти люди очень сильно ошибаются, ведь процессы экологического разрушения носят динамический характер.

 

Посмотрите, например река Волга. На сегодняшний день концентрация тяжелых металлов в донных отложениях реки Волга такова, что здравомыслящие люди будут бояться в ней купаться и есть рыбу из нее, хотя в ней еще есть большие рыбные запасы. Вредные промышленные выбросы, канализации находящихся вдоль Волги городов, перекрытие реки плотинами –замедлило процесс течения, а следовательно, и самовоспроизводства и само очищения воды. 

 

Часто проезжая по шоссе в любую сторону от Москвы, часто проезжая какой-то мост, на котором указано название реки, видишь, что самой реки нет! То есть еще несколько десятилетий назад там была река, даже судя по тому, что есть мост, но сегодня нет этой реки – она высохла или превратилась в какую то маленькую вонючую канавку, в еле текущий ручеек. А это означает что пласты питьевой воды резко убывают и это касается и атрезианских и грунтовых вод, это касается и рек. В конце прошлого года произошел коллапс с рекой Дон, которая в народном эпосе имеет такие название как Дон – батюшка, Тихий Дон, - Величавая река, описанная классиками Русской литературы. Так вот из этой реки куда-то «выдуло» воду и река обмелела даже пересохла. В Ростове - на - Дону стоит мост, сваи которого уткнулись в пересохшее дно когда-то большой и полноводной реки.

 

И это очень серьезный и тревожный сигнал бедствия.

 

И вот на этом фоне, люди озабоченные будущим свои и своих детей, могут стать реальной миротворческой силой.

Ученые Европейского института JUSTO, наши многочисленные коллеги, оргкомитет Международного Эко Миротворческого движение Восхождение, выражают надежду на то, что у нас хватит разума спасти землю, ведь каждый из нас может это на своем уровне.

Ведь для этого, нужно хотя бы начать с соблюдения элементарных правил уборки, сортировки мусора, избегать разливов токсичных веществ на почву и воду, не провоцировать лесные пожары – и это уже будет огромный вклад в мировое экологическое движение.

Развивая тему Экопоселений, активно сотрудничая с проектом Устойчивое развитие территорий России мы понимаем, что Экологичная жизнь – это наше будущее.

Ведь когда человек живет в экологически чистой среде у него начинает успокаиваться ум, психологическое здоровье, он начинает позитивно и конструктивно мыслить и действовать осознанно и осмысленно.

По тому что люди отравленные токсинами – мыслят на уровне рефлексов, импульсов, они не осознанны, они живут «на автомате», они реагируют на импульс из телевизора, из интернета и зачастую он не смогут ответить на вопрос, почему он совершает то или иное действие ?

 

А когда человек живет в Экопоселении, когда он не спрессован, не затромбован жуткой токсичной мегаполисной жизнью, он конечно же действует осознанно.

 

Сегодня нас, людей желающих в Экопоселении становится все больше, возможно нас уже десятки или сотни миллионов и нас уже не разместить в отдельных разрозненных поселениях. Сейчас процесс развития системы эко поселений набирает обороты для того что бы трансформироваться в Федеральную а затем и Глобальную экологическую сеть. Сегодня нас начинает серьезно сдерживать отсутствие научно - методологической базы по теме развития эко поселений и именно этим, я и мои коллеги, соратники, друзья начинаем заниматься на платформе Европейского института JUSTO. 

 

(подробнее см. на видео) 

 

#Профессор_Дмитрий_Соин

#Эко_Миротворчество
#Международное_движение_Восхождение

 

 
 

ДРУГОЕ ПО ТЕМЕ:

Короновирус исцеляет экологию планетыВосстание йогов спасет мир от разрушенияМолдова занимает одно из последних мест в Европе по экологии

РАНЕЕ ПО РАЗДЕЛУ: